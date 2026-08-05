Bursa de pe Wall Street: Dow Jones a atins un nou record, în timp ce acțiunile marilor companii tech au tras Nasdaq în jos

Principalii indici bursieri de pe Wall Street au încheiat ședința de miercuri cu evoluții mixte, după două zile de creșteri puternice care au dus indicele S&P 500 la un nou maxim istoric, potrivit AP.

Investitorii au continuat să fie susținuți de sezonul solid al raportărilor financiare, însă scăderile înregistrate de mai multe companii din sectorul tehnologic au limitat avansul pieței.

Indicele S&P 500 a închis în scădere cu 0,2%, la 7.723,55 de puncte, după ce în prima parte a ședinței s-a tranzacționat pe plus.

Nasdaq pierde 0,8

În schimb, Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,5%, până la un nou nivel record de 54.349,12 puncte.

Nasdaq, dominat de companiile din tehnologie, a pierdut 0,8%, afectat de declinul unor giganți ai industriei.

Acțiunile Alphabet, compania-mamă a Google, au scăzut cu 4%, iar cele ale Microsoft au coborât cu 1,1%.

Piața rămâne susținută de rezultatele financiare peste așteptări ale companiilor.

Aproximativ trei sferturi dintre firmele incluse în S&P 500 și-au publicat deja bilanțurile trimestriale, iar analiștii estimează o creștere agregată a profiturilor de aproximativ 50% după încheierea sezonului de raportări.

Surpriza zilei – Walt Disney

Printre performerii zilei s-a numărat Walt Disney, ale cărei acțiuni au crescut cu 3,6%, după ce compania a depășit estimările analiștilor.

Rezultatele au fost susținute de încasările de peste un miliard de dolari generate de filmul Toy Story 5 și de veniturile solide ale parcurilor tematice.

Și Booking Holdings, compania care deține platforma Booking.com, a avansat cu 6,6%, pe fondul cererii ridicate pentru călătorii, care a impulsionat veniturile și profitul.

SpaceX pierde 13,6% după publicarea primului său raport financiar trimestrial

În schimb, SpaceX, compania lui Elon Musk, a pierdut 13,6% după publicarea primului său raport financiar trimestrial de la listarea la bursă.

Investitorii au reacționat la creșterea semnificativă a cheltuielilor pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Totuși, anunțul companiei că va utiliza exclusiv cipuri produse de Nvidia pentru infrastructura sa de inteligență artificială a dus la creșterea acțiunilor producătorului de semiconductori cu 3,4%.

În același timp, rivalul Advanced Micro Devices (AMD) a scăzut cu 7%, după ce Elon Musk declarase anterior că atât SpaceX, cât și Tesla vor folosi cipuri produse de ambele companii.

Pe piața obligațiunilor, randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani a coborât ușor, de la 4,63% la 4,61%.

Prețul petrolului Brent a rămas neschimbat

Investitorii urmăresc în continuare evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă să alimenteze incertitudinea pe piețe, chiar dacă președintele Donald Trump a afirmat că un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar putea fi încheiat în curând.

Prețul petrolului Brent, referința internațională, a rămas aproape neschimbat, încheind ziua la 79,45 dolari pe baril.

În ultimele luni, cotațiile au oscilat puternic, ajungând la un moment dat peste 100 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din regiune.

Rezerva Federală

Investitorii rămân atenți și la inflație și la politica monetară a Rezervei Federale.

Piețele estimează că banca centrală americană ar putea majora dobânda de referință cel puțin o dată până la finalul anului 2026.

Un nou indicator important pentru direcția economiei va fi publicat vineri, odată cu raportul privind piața muncii din SUA aferent lunii iulie.