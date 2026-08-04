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Un agent FBI a furat aproape 1 milion de dolari în criptomonede din conturile unui suspect. De ce a apelat la ChatGPT, când s-a simțit „chinuit de vinovăție”

Un agent FBI a furat aproape 1 milion de dolari în criptomonede din conturile unui suspect, relatează The Wall Street Journal.
Un agent FBI a furat aproape 1 milion de dolari în criptomonede din conturile unui suspect. De ce a apelat la ChatGPT, când s-a simțit „chinuit de vinovăție”
Sorina Matei
04 aug. 2026, 13:34, Știri externe
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Patrick Yaroch, un agent special de contrainformații al FBI cu sediul la Washington, a recunoscut retragerea neautorizată de fonduri din portofelele digitale ale unui cetățean străin implicat într-un dosar penal.

Dezvăluirea aparține jurnaliștilor de la The Wall Street Journal, care citează documente ale cazului publicate luni.

Conform documentelor instanței, ofițerul FBI a furat aproximativ 1 milion de dolari în criptomonede.

Agentul special a efectuat tranzacții în perioada 2024-2025 folosind parole obținute de FBI în timpul anchetei.

Ulterior, chiar agentul a recunoscut o „pierdere a controlului” și o dezamăgire față de inacțiunea Biroului împotriva conturilor cripto ostile.

Ofierul FBI a declarat că a fost „chinuit de vinovăție” și a vrut să se „descărce”.

În mai, el a întrebat ChatGPT cum să investească cel mai bine 1 milion de dolari, iar în iunie, cum să părăsească Statele Unite și să obțină cetățenia într-o țară a UE.

Yaroch a efectuat între 10 și 12 retrageri neautorizate începând cu finele anului 2024, mutând activele în portofelele sale personale. Ofițerul avea acces la date de securitate națională de nivel „Top Secret”.

Furtul a ieșit la iveală după ce agentul însuși a cedat în fața remușcărilor. El s-a confesat unui angajat al Departamentului de Justiție (DOJ), declarând că fapta „îl măcina pe dinăuntru” și că a luat decizii extrem de proaste în viață.

Agentul a fost concediat, arestat și cooperează în prezent cu anchetatorii în timp ce se confruntă cu acuzații de trafic interstatal. În plus, ofițerul riscă ani grei de închisoare și pentru transfer ilegal de bunuri furate.

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