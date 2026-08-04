Un pilot ucrainean a urmărit racheta rusească prăbușită la sfârșitul lunii iulie în Polonia. De ce nu a doborât-o

Viceministrul polonez al Apărării, Cezary Tomczyk, a declarat pentru Gazeta Wyborcza că racheta rusească de tip Kh-101, care s-a prăbușit la sfârșitul lunii iulie în Polonia, a fost urmărită de un pilot ucrainean. Totuși, el nu a doborât-o și a fost nevoit să se întoarcă la graniță din cauza procedurilor NATO.

Potrivit TVP World, racheta a fost urmărită de Ucraina pe tot parcursul zborului său din 30 iulie, însă pilotul care a încercat să o intercepteze a fost nevoit să abandoneze misiunea cu 20 de secunde înainte de a ajunge la granița cu Polonia.

Aeronavele ucrainene nu au dreptul legal de a desfășura operațiuni de luptă în spațiul aerian al NATO, a explicat viceministrul polonez al Apărării. El a adăugat faptul că exista inclusiv riscul ca aeronava să fi fost țintită de sistemele de apărare aeriană ale Poloniei.

Tomczyk a mai precizat, în interviul pentru Gazeta Wyborcza, că Polonia dezvoltă un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri și că flancul estic al NATO este, de asemenea, acoperit de inițiativa „Eastern Sentry” a alianței.

Racheta prăbușită a format un crater de 10 metri

Incidentul s-a produs în primele ore ale zilei de 30 iulie, în timpul atacului rusesc asupra orașului ucrainean Liov. Armata poloneză a detectat obiectul în jurul orei 03.40 și a trimis un avion de luptă F-16 pentru interceptare.

Ulterior, proiectilul a căzut în apropierea satului Tarnawa Kolonia, la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Ucraina, și a provocat un crater cu diametrul de circa 10 metri.

La momentul respectiv, premierul polonez Donald Tusk a afirmat că „nu există motive să se creadă că Polonia a fost ținta vizată de această rachetă” și a subliniat că în urma acestui incident nu s-au înregistrat victime sau pagube.

În plus, racheta a căzut într-o zonă nelocuită, pe un câmp, iar armata poloneză a subliniat că era „pregătită să doboare racheta dacă aceasta și-ar fi continuat traiectoria de zbor”.