AI made in China a ieșit să cucerească lumea | E de 10 ori mai ieftină decât modelele americane, dar are și neajunsuri

Inteligența artificială dezvoltată în China câștigă rapid teren în fața giganților americani din domeniu.

Costurile reduse, performanțele tot mai bune și disponibilitatea modelelor open-source le transformă într-o alternativă tot mai atractivă pentru companii și dezvoltatori din întreaga lume. Totuși, succesul lor vine la pachet cu acuzații grave privind utilizarea neautorizată a tehnologiilor americane și cu întrebări legate de securitatea datelor.

Modelele chinezești domină clasamentele de popularitate

Ascensiunea inteligenței artificiale chineze este confirmată și de datele platformei OpenRouter, o piață online dedicată modelelor AI.

Potrivit clasamentului acesteia, opt dintre primele zece cele mai utilizate modele sunt dezvoltate de companii din China.

Explicația este simplă: acestea oferă performanțe din ce în ce mai apropiate de cele ale liderilor americani, însă la costuri semnificativ mai mici.

De până la zece ori mai ieftine decât OpenAI și Anthropic

Prețul reprezintă unul dintre cele mai importante avantaje ale modelelor chinezești.

Pentru aceleași tipuri de solicitări, utilizatorii pot plăti chiar și de zece ori mai puțin decât în cazul unor soluții oferite de companii americane precum OpenAI sau Anthropic.

Deși, în multe teste, modelele din SUA continuă să ofere rezultate superioare, diferențele se reduc constant. Pentru numeroase companii, raportul dintre cost și performanță face ca variantele chinezești să devină o alegere tot mai atractivă.

Un avantaj important: multe modele sunt open-source

Un alt motiv pentru care acestea câștigă popularitate este faptul că numeroase modele chinezești sunt disponibile în regim open-source.

Acest lucru permite dezvoltatorilor și companiilor să descarce și să ruleze modelele pe propria infrastructură, fără să depindă permanent de un furnizor extern sau să plătească taxe pentru fiecare utilizare. Pentru firmele care procesează volume mari de date, diferențele de cost pot fi considerabile.

Lansările din China au zguduit piețele financiare

Impactul noilor modele chinezești nu se limitează la industria tehnologiei. Ele au influențat și piețele bursiere.

La începutul anului 2025, lansarea unui nou model de către DeepSeek a provocat scăderi importante ale acțiunilor companiilor din sectorul tehnologic.

Un efect similar s-a produs și după prezentarea modelului Kimi K3, când investitorii au reacționat prin vânzări masive ale titlurilor unor mari companii din domeniul AI.

Expansiunea rapidă este susținută și de investițiile consistente făcute de guvernul chinez, care consideră inteligența artificială unul dintre domeniile strategice pentru dezvoltarea economică și tehnologică.

Acuzații de folosire a tehnologiei americane

Succesul companiilor chineze este însă însoțit de numeroase controverse.

Mai multe firme americane susțin că dezvoltatorii din China și-ar antrena modelele folosind răspunsurile generate de sisteme deja existente, printr-o tehnică numită „distilare”. Procedura presupune adresarea unui număr foarte mare de solicitări către un model consacrat, iar răspunsurile obținute sunt folosite ulterior pentru antrenarea unui nou sistem.

Anthropic a acuzat public compania Moonshot, dezvoltatoarea modelului Kimi, că ar fi utilizat sute de conturi pentru a trimite peste 3,4 milioane de solicitări către modelul Claude. Acuzațiile au alimentat disputa dintre marile companii americane și noii competitori din China.

Îngrijorări privind propaganda și protecția datelor

Experții atrag atenția că performanța ridicată nu elimină riscurile asociate acestor modele.

Unele analize au arătat că DeepSeek poate furniza răspunsuri influențate de pozițiile oficiale ale autorităților chineze atunci când utilizatorii întreabă despre conflicte, politică sau subiecte sensibile pentru Beijing.

În același timp, persistă întrebări privind modul în care sunt stocate datele utilizatorilor și dacă autoritățile chineze pot avea acces la conversațiile purtate prin intermediul acestor servicii.

Competiția pentru supremația în AI se intensifică

În ciuda controverselor, ritmul de dezvoltare al inteligenței artificiale chineze este greu de ignorat. Modelele devin tot mai performante, costurile rămân reduse, iar adoptarea lor crește într-un ritm accelerat.

Pentru marile companii americane, provocarea nu mai este doar să creeze cele mai avansate modele de inteligență artificială, ci și să justifice diferențele de preț într-o piață în care alternativele chinezești devin din ce în ce mai competitive.