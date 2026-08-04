„Instagramul chinezesc” care schimbă turismul. O singură postare poate umple un oraș de vizitatori

Platforma, care ar putea fi listată la bursă în acest an, este adesea supranumită „Instagramul chinezesc”, potrivit LeFigaro. Utilizatorii distribuie fotografii, videoclipuri și transmisiuni live.

Aplicația este folosită intens pentru descoperirea destinațiilor și planificarea itinerariilor în jurul locurilor considerate spectaculoase pentru fotografii.

În Beijing, lacul din cartierul istoric Shichahai atrage tot mai mulți vizitatori datorită conținutului distribuit pe platformă.

Turismul intern este în plină expansiune

Anul trecut, chinezii au efectuat peste 6,5 miliarde de călătorii în interiorul țării, un record care reprezintă o creștere de 16%, potrivit agenției de presă Xinhua.

În același timp, Xiaohongshu are în prezent 350 de milioane de utilizatori activi lunar, potrivit unei companii de analiză. Platforma a câștigat 50 de milioane de utilizatori într-un singur an.

Aplicația a contribuit la popularizarea unor afaceri puțin cunoscute și a trimis valuri de turiști către destinații neobișnuite, precum Zibo, un liniștit oraș industrial din provincia Shandong, devenit celebru după ce frigăruile sale au devenit virale.

Călătorii planificate după cuvinte-cheie

Xiaohongshu este acum primul loc în care „mulți tineri călători” caută inspirație, explică un expert.

Popularitatea are și efecte negative

De asemenea, postările sponsorizate ale influencerilor, care laudă restaurante sau destinații turistice, provoacă nemulțumiri atunci când recomandările nu corespund realității.

Xiaohongshu înseamnă în mandarină „Mica Carte Roșie”. În limba engleză, aplicația este cunoscută sub numele RedNote.

Platforma a devenit cunoscută la nivel internațional în 2025, când perspectiva interzicerii TikTok în Statele Unite i-a determinat pe numeroși utilizatori americani, supranumiți „refugiați TikTok”, să migreze către RedNote.

Aplicația câștigă teren și în afara Chinei

În ultimele săptămâni, Xiaohongshu a revenit în atenție după ce mai multe publicații au relatat că firma pregătește o listare la Bursa din Hong Kong până la sfârșitul anului 2026. Compania nu a comentat informațiile.

Deși principalul public rămâne format din tinerele din marile orașe chineze, potrivit Qiangua, aplicația începe să se extindă și peste granițe.