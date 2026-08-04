Prima pagină » Știri externe » „Instagramul chinezesc” care schimbă turismul. O singură postare poate umple un oraș de vizitatori

„Instagramul chinezesc” care schimbă turismul. O singură postare poate umple un oraș de vizitatori

Pe malul unui lac din Beijing, fotografii se întrec pentru a atrage clienți, printre care se află numeroase femei îmbrăcate în costume tradiționale, care își vor publica fotografiile pe Xiaohongshu, aplicația chineză care schimbă modul în care se face turism în această țară.
„Instagramul chinezesc” care schimbă turismul. O singură postare poate umple un oraș de vizitatori
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
04 aug. 2026, 08:49, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Platforma, care ar putea fi listată la bursă în acest an, este adesea supranumită „Instagramul chinezesc”, potrivit LeFigaro. Utilizatorii distribuie fotografii, videoclipuri și transmisiuni live.

Aplicația este folosită intens pentru descoperirea destinațiilor și planificarea itinerariilor în jurul locurilor considerate spectaculoase pentru fotografii.

În Beijing, lacul din cartierul istoric Shichahai atrage tot mai mulți vizitatori datorită conținutului distribuit pe platformă.

Turismul intern este în plină expansiune

Anul trecut, chinezii au efectuat peste 6,5 miliarde de călătorii în interiorul țării, un record care reprezintă o creștere de 16%, potrivit agenției de presă Xinhua.

În același timp, Xiaohongshu are în prezent 350 de milioane de utilizatori activi lunar, potrivit unei companii de analiză. Platforma a câștigat 50 de milioane de utilizatori într-un singur an.

Aplicația a contribuit la popularizarea unor afaceri puțin cunoscute și a trimis valuri de turiști către destinații neobișnuite, precum Zibo, un liniștit oraș industrial din provincia Shandong, devenit celebru după ce frigăruile sale au devenit virale.

Călătorii planificate după cuvinte-cheie

Xiaohongshu este acum primul loc în care „mulți tineri călători” caută inspirație, explică un expert.

Popularitatea are și efecte negative

De asemenea, postările sponsorizate ale influencerilor, care laudă restaurante sau destinații turistice, provoacă nemulțumiri atunci când recomandările nu corespund realității.

Xiaohongshu înseamnă în mandarină „Mica Carte Roșie”. În limba engleză, aplicația este cunoscută sub numele RedNote.

Platforma a devenit cunoscută la nivel internațional în 2025, când perspectiva interzicerii TikTok în Statele Unite i-a determinat pe numeroși utilizatori americani, supranumiți „refugiați TikTok”, să migreze către RedNote.

Aplicația câștigă teren și în afara Chinei

În ultimele săptămâni, Xiaohongshu a revenit în atenție după ce mai multe publicații au relatat că firma pregătește o listare la Bursa din Hong Kong până la sfârșitul anului 2026. Compania nu a comentat informațiile.

Deși principalul public rămâne format din tinerele din marile orașe chineze, potrivit Qiangua, aplicația începe să se extindă și peste granițe.

Recomandarea video

Diana Șoșoacă a pierdut, la Tribunalul UE, procesul prin care cerea suspendarea deciziei Parlamentului European de ridicare a imunității sale
G4Media
Situație dureroasă » Familia nu are unde să-l îngroape pe Constantin „Gogu” Covaciu: „Am primit un răspuns stupefiant de la Dinamo”
GSP.ro
„București, în ȘANTIER”. Imagini în premieră!
Gandul
BOMBA VERII! Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit
Cancan
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport
Clasare în cazul Anei Oroş, femeia ucisă de câini lângă Lacul Morii din Bucureşti. „Fapta nu e prevăzută de legea penală”, deşi a existat un „mediu propice haitei de câini”, spun magistraţii
Libertatea
Boala care părea dispărută revine într-o destinație iubită de turiști. Semnul de pe piele care trebuie să te trimită la medic
CSID
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia