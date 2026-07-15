O mare putere își reduce dependența de petrol printr-o măsură care schimbă transportul urban

În orașele chineze, utilizarea taxiurilor și a serviciilor de ride-sharing este în plină expansiune, potrivit Reuters.

În luna mai au fost efectuate 3,05 miliarde de călătorii, iar datele guvernamentale arată că numărul acestora a crescut cu 6% de la începutul conflictului dintre Iran și Israel, comparativ cu perioada martie-mai a anului trecut.

Creșterea este explicată de o particularitate a sistemului de transport din China: tarifele continuă să scadă, deși prețurile la carburanți cresc. Analiștii spun că numărul mare de șoferi care își caută un loc de muncă într-o economie aflată în încetinire, împreună cu costurile reduse ale mașinilor electrice, au dus la ieftinirea curselor, atrăgând astfel pasagerii care încearcă să economisească bani pe fondul scumpirii benzinei.

Li, un șofer part-time de ride-sharing din Beijing, a declarat pentru Reuters că tarifele au scăzut cu 10%-15% de când a început să lucreze, în urmă cu șase luni.

Fenomenul este vizibil și pe rețelele sociale

De la creșterea prețurilor la carburanți din martie, sute de utilizatori au relatat că deplasările cu taxiul sau prin aplicațiile de ride-sharing au devenit mai avantajoase decât utilizarea mașinii personale.

Electrificarea flotei de taxiuri oferă noi dovezi că sectorul transporturilor din China devine tot mai puțin dependent de petrol, ceea ce reduce vulnerabilitatea țării la eventuale perturbări, inclusiv la o posibilă închidere a Strâmtorii Ormuz.

Potrivit Ministerului Transporturilor, aproximativ jumătate din cele 1,3 milioane de taxiuri din China sunt electrice, iar în marile orașe ponderea se apropie de 100%.

Didi, principala platformă de ride-sharing din țară, a anunțat că a adăugat anul trecut încă două milioane de vehicule electrice sau hibride, ajungând la o flotă de opt milioane de vehicule care nu utilizează exclusiv combustibili fosili. Mașinile electrice realizează acum 75% din kilometrii parcurși prin platformă.

Ca urmare, consumul de benzină al Chinei a fost în luna mai cu 10% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar consumul de motorină a scăzut cu 14%, deși transportul rutier de marfă a crescut cu 2%.

Această flexibilitate explică parțial modul în care China a reușit să reducă importurile de petrol, care au scăzut cu 41% în iunie față de aceeași lună a anului trecut, fără a apela masiv la rezervele strategice.