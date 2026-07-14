Piața petrolului în alertă după noile atacuri din Orientul Mijlociu. Ce urmează pentru prețul carburanților

Potrivit Euronews, investitorii urmăresc cu atenție situația din Golful Persic, după ce Statele Unite și Iranul au transmis mesaje contradictorii privind controlul asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului.

Petrolul Brent a depășit 84 de dolari pe baril

Cotația petrolului Brent, referința pentru piața europeană, a urcat marți la peste 84 de dolari pe baril, după ce în ședința precedentă înregistrase un salt de aproape 10%. Și petrolul american WTI și-a continuat creșterea, ajungând la aproximativ 79,2 dolari pe baril. Deși prețurile rămân sub nivelurile de aproape 120 de dolari pe baril atinse în perioadele de maximă tensiune din trecut, piețele consideră că riscul unor întreruperi ale livrărilor este din nou în creștere.

Strâmtoarea Ormuz – punctul critic al pieței petroliere

Creșterea cotațiilor este alimentată de incertitudinea privind transportul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz. Coridorul maritim face legătura dintre Golful Persic și Oceanul Indian și reprezintă una dintre cele mai importante rute pentru exporturile de petrol și gaze naturale din Orientul Mijlociu. Din cauza confruntărilor militare, mai multe petroliere au evitat traversarea zonei, ceea ce amplifică temerile privind reducerea ofertei și presiunea asupra prețurilor la energie.

Bursele asiatice au reacționat negativ

Escaladarea tensiunilor s-a resimțit și pe piețele financiare din Asia. Indicele Nikkei din Japonia a scăzut cu aproximativ 1%, în timp ce bursa din Coreea de Sud a pierdut peste 3%. Și piețele din China și Australia au închis pe minus, în timp ce investitorii au redus expunerea pe acțiuni din sectorul tehnologic, inclusiv pe companii asociate boomului inteligenței artificiale. Pe Wall Street, acțiunile unor giganți precum Nvidia și Micron Technology au continuat să fie afectate de temerile că evaluările ridicate ale companiilor din domeniul AI ar putea fi greu de susținut dacă ritmul de creștere încetinește.

Impactul global al creșterii prețului petrolului

Scumpirea petrolului se transmite rapid în costurile de transport și energie și poate duce la majorarea prețurilor la carburanți, electricitate și bunuri de consum. O inflație mai ridicată ar putea determina băncile centrale, inclusiv Rezerva Federală a SUA și Banca Centrală Europeană, să mențină dobânzile la niveluri ridicate sau chiar să le majoreze, ceea ce ar încetini economia și ar afecta investițiile.