Zeci de mii de oameni s-au adunat la funeraliile lui Ali Khamenei. Autoritățile iraniene se așteaptă la peste 10 milioane de participanți

Ceremonia religioasă a avut loc la complexul Grand Mosalla din Teheran și a fost condusă de clericul șiit Ja’far Sobhani, în vârstă de 97 de ani, relatează publicația Le Monde.

Sicriul lui Ali Khamenei, acoperit cu drapelul Iranului și cu tradiționalul turban negru, a fost depus alături de sicriele a patru membri ai familiei sale, uciși în atacurile aeriene din 28 februarie. Printre victime s-a aflat și o nepoată de doar câteva luni.

Duminică a fost declarată zi liberă la nivel național pentru a permite participarea populației la ceremonii.

Succesorul lui Khamenei a lipsit de la ceremonie

La eveniment au participat președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, și alți oficiali de rang înalt, inclusiv membri ai echipei care negociază cu Statele Unite după armistițiul încheiat în conflictul dintre Iran, Israel și SUA.

În schimb, noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah, nu a fost prezent la rugăciunile funerare. Potrivit informațiilor apărute anterior, acesta ar fi fost rănit în atacul din 28 februarie și nu a mai apărut în public de la desemnarea sa în funcție. La ceremonie au fost prezenți ceilalți trei fii ai lui Ali Khamenei: Masoud, Mostafa și Meysam.

Măsuri speciale din cauza căldurii și a aglomerației

În condițiile în care temperaturile depășesc 35 de grade Celsius și ar putea ajunge la aproape 40 de grade în zilele următoare, autoritățile au distribuit apă și băuturi participanților.

De asemenea, au fost luate măsuri suplimentare pentru prevenirea incidentelor provocate de aglomerație, iar presa oficială a avertizat asupra riscului de busculade.

Delegații ale aliaților Iranului au participat la funeralii

La ceremonii au fost prezente și delegații ale unor organizații aliate ale Iranului din Orientul Mijlociu, între care Hezbollah, Hamas, Jihadul Islamic Palestinian și rebelii Houthi din Yemen.

Președintele Masoud Pezeshkian a declarat că participarea masivă la funeralii reprezintă o dovadă a sprijinului de care se bucură fostul lider suprem. „Musulmanii au demonstrat că nu se vor preda în fața opresiunii și intimidării”, a afirmat liderul iranian.

Ceremoniile continuă până joi

După ceremonia de duminică, sicriul lui Ali Khamenei urmează să fie purtat luni într-o procesiune prin Teheran.

Marți va fi transferat în orașul sfânt Qom, miercuri în Irak, iar înmormântarea este programată joi, în orașul Mashhad, din nord-estul Iranului.

Ali Khamenei a condus Iranul din 1989 până la moartea sa, survenită la vârsta de 86 de ani, în urma unui atac aerian lansat în prima zi a războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, la 28 februarie.