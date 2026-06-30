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Iranul pregătește cele mai mari funeralii de stat din istoria Republicii Islamice pentru ayatollahul Ali Khamenei

Iranul se pregătește pentru cele mai ample funeralii de stat organizat vreodată de Republica Islamică. După aproape patru luni de la moartea ayatollahului Ali Khamenei, ucis în atacurile lansate de SUA și Israel la începutul războiului din 28 februarie, autoritățile de la Teheran au anunțat un program de ceremonii care se va întinde pe șase zile, în Iran și Irak, transmite Euronews.
Iranul pregătește cele mai mari funeralii de stat din istoria Republicii Islamice pentru ayatollahul Ali Khamenei
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
30 iun. 2026, 09:04, Știri externe
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Ceremoniile oficiale vor începe sâmbătă la Teheran și vor continua până pe 9 iulie, când fostul lider suprem al Iranului va fi înmormântat în orașul său natal, Mashhad. Potrivit autorităților iraniene, este vorba despre cel mai mare eveniment de acest tip organizat de la înființarea Republicii Islamice, în 1979, scrie Euronews.

Procesiune de 10 kilometri și zeci de milioane de participanți așteptați

Primele ceremonii vor avea loc în complexul religios Mosalla din Teheran, locul tradițional al marilor funeralii de stat. Punctul central al evenimentului este programat pentru luni, când sicriul va fi purtat într-o procesiune de aproximativ 10 kilometri, între Piața Imam Hossein și Piața Azadi („Libertății”), una dintre cele mai importante piețe ale capitalei iraniene. Primarul Teheranului estimează că aproximativ 20 de milioane de persoane ar putea participa la procesiune, ceea ce ar reprezenta cea mai mare adunare publică din istoria orașului.

Fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Sursa foto: Mediafax

Ulterior, ceremonia se va muta în orașul sfânt Qom, iar apoi în Irak, unde sunt programate comemorări la Najaf și Karbala, cele două mari centre ale islamului șiit. Înmormântarea este programată pe 9 iulie, la Mashhad, orașul natal al lui Ali Khamenei și unul dintre cele mai importante centre religioase ale Iranului. Autoritățile estimează că între 8 și 10 milioane de persoane vor participa la ceremonia finală.

Măsuri de securitate fără precedent

Pregătirile sunt coordonate de organizația paramilitară Basij, iar securitatea va fi asigurată de Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC). Autoritățile au anunțat restricții importante de circulație, controale sporite la intrarea în marile orașe și transformarea autostrăzilor din Teheran în parcări temporare. Moschei, școli, universități și săli de sport vor fi folosite pentru cazarea pelerinilor veniți din întreaga țară.

Ayatollahul Ali Khamenei, are o întâlnire cu Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC) la Teheran, Iran, Sursa foto: Biroul de presă al liderului suprem iranian / Agenția Anadolu

Până în prezent nu este clar dacă noul ayatollah, Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem, va participa la ceremonii. Presa americană a relatat că acesta ar fi fost grav rănit în atacurile din 28 februarie și ar fi fost supus mai multor intervenții chirurgicale, însă informațiile nu au fost confirmate oficial de autoritățile iraniene.

Un moment politic sensibil

Funeraliile au loc într-un moment delicat pentru Iran, pe fondul memorandumului de înțelegere semnat cu Statele Unite la 17 iunie, care a deschis o perioadă de 60 de zile de negocieri privind dosarul nuclear iranian, sancțiunile economice și situația din Strâmtoarea Ormuz. Deși schimburile militare dintre cele două părți au fost suspendate, diferențele rămân majore. Washingtonul cere limitarea programului nuclear și reducerea stocurilor de uraniu îmbogățit, în timp ce Teheranul insistă că dreptul său la dezvoltarea energiei nucleare este nenegociabil și condiționează orice concesie de ridicarea sancțiunilor. Noi runde de negocieri, mediate de Qatar și Pakistan, sunt programate marți, la Doha, în timp ce Iranul încearcă să organizeze funeraliile într-un climat de relativă stabilitate și sub măsuri stricte de securitate.

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