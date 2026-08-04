Marș religios la Teheran. Mulțimea a cerut răzbunare pentru liderul suprem iranian, ucis la începutul războiului

Manifestarea, intitulată „Răzbunarea sângelui liderului martir al Iranului”, a avut loc cu ocazia Arbaeen, una dintre cele mai importante sărbători religioase ale musulmanilor șiiți.

Sărbătoarea are loc anual la 40 de zile după Ashura, ziua în care șiiții comemorează moartea imamului Hussein, considerat nepotul profetului Mahomed.

Marșul este organizat pentru credincioșii care nu au putut participa la pelerinajul anual către Karbala, orașul irakian unde se află mormântul imamului Hussein.

Apeluri la răzbunare pentru Ali Khamenei

Potrivit Fars, participanții au purtat drapele ale Iranului și steaguri roșii, simbol al sângelui vărsat și al răzbunării în tradiția șiită, și au scandat sloganuri prin care au cerut răzbunare pentru liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ucis la începutul războiului.

Arbaeen, între tradiție religioasă și mesaje politice

Marșul s-a desfășurat între Piața Imam Hussein din centrul Teheranului și sanctuarul Shah Abdol-Azim din orașul Ray, aflat la sud de capitală.

Pelerinajul de Arbaeen către orașul irakian Karbala este considerat unul dintre cele mai mari evenimente religioase din lume, reunind anual milioane de credincioși șiiți. În Iran sunt organizate procesiuni similare pentru persoanele care nu pot participa la pelerinajul din Irak.

Autoritățile iraniene au folosit comemorările religioase din ultimele săptămâni pentru a transmite mesaje de unitate și de continuare a luptei împotriva „adversarilor externi”, cu referire la Israel și Statele Unite.