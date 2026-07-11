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Mojtaba Khamenei promite răzbunarea pentru moartea lui Ali Khamenei. Ce mesaj transmite liderul

Succesorul liderului suprem al Iranului, Ayatollahul Mojtaba Khamenei, a transmis sâmbătă un mesaj ferm în care a declarat că răzbunarea pentru moartea tatălui său, Ayatollahul Ali Khamenei, reprezintă „cerința națiunii” și că aceasta „trebuie cu siguranță să aibă loc”.
Mojtaba Khamenei promite răzbunarea pentru moartea lui Ali Khamenei. Ce mesaj transmite liderul
Mojtaba Khamenei, liderul Iranului/Mediafax Foto/Abacapress Hepta.jpg
Andrei Rachieru
11 iul. 2026, 15:52, Știri externe
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Mesajul a fost publicat pe contul său de Telegram cu ocazia ceremoniilor funerare organizate la câteva luni după decesul fostului lider suprem al Iranului.

Potrivit declarației, funeraliile au fost organizate după ce Ali Khamenei ar fi fost ucis în urma unor atacuri aeriene desfășurate de Statele Unite și Israel pe 28 februarie. În mesajul său, Mojtaba Khamenei a reiterat intenția regimului de la Teheran de a răspunde pentru moartea liderului religios și a celorlalte victime ale conflictelor recente, scrie Reuters.

Mojtaba Khamenei promite răzbunarea pentru moartea lui Ali Khamenei și transmite un mesaj dur

În mesajul publicat pe Telegram, Mojtaba Khamenei a afirmat că răzbunarea pentru tatăl său este o obligație națională și religioasă.

„Ne angajăm să răzbunăm sângele liderului martir și al tuturor martirilor acestor două războaie de la criminalii și ucigașii dezonorați”, a transmis acesta.

Declarația survine într-un context regional extrem de tensionat, în care relațiile dintre Iran, Statele Unite și Israel continuă să fie marcate de ostilitate și amenințări reciproce.

Mesajul liderului suprem este interpretat ca o reafirmare a poziției dure adoptate de autoritățile iraniene după moartea lui Ali Khamenei.

Climat de tensiuni regionale

Discursul noului lider suprem al Iranului are loc într-o perioadă în care Orientul Mijlociu rămâne una dintre cele mai instabile regiuni ale lumii. Declarațiile privind o posibilă răzbunare riscă să amplifice tensiunile dintre Teheran și adversarii săi, în special în contextul acuzațiilor formulate împotriva Statelor Unite și Israelului.

Deocamdată, mesajul transmis de Mojtaba Khamenei nu conține informații despre eventuale măsuri concrete sau despre momentul în care Iranul ar putea acționa. Totuși, formularea folosită sugerează că noua conducere de la Teheran consideră represaliile drept o prioritate politică și simbolică.

Comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluția situației, în condițiile în care orice escaladare militară între Iran și adversarii săi ar putea avea consecințe majore asupra securității regionale și a stabilității globale.

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