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Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost înmormântat

Fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei a fost înmormântat la Mashhad, într-o ceremonie la care au participat membri ai familiei Khamenei, însă succesorul și fiul său, Mojtaba, nu a fost prezent.
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost înmormântat
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
10 iul. 2026, 03:10, Știri externe
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Khamenei a condus Iranul timp de aproape 37 de ani înainte de a muri în atacurile aeriene americane și israeliene care au declanșat războiul pe 28 februarie. El a fost înmormântat în orașul său natal, Mashhad, vineri dimineață, după zile de doliu public, relatează AP .

Khamenei este al doilea conducător al națiunii înmormântat în oraș. În 1747, Nader Shah a fost înmormântat acolo după ce a fost asasinat după aproape 11 ani la putere.

Procesiunile funerare au început sâmbătă, autoritățile blocând străzile, spațiul aerian și viața de zi cu zi din Teheran și din alte orașe, în timp ce mulțimile l-au comemorat pe omul care a condus Iranul cu mâna de fier timp de decenii, confruntându-se cu Occidentul.

Înmormântarea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost concepută pentru demonstrarea unității într-o țară a profundă divizată din cauza domniei sale de decenii. Susține au umplut străzile pentru un lider pe care îl are un martir care a sfidat Occidentul și Israelul.

Însă lunga domnie a lui Khamenei a lăsat mari sectoare ale societăților iraniene dezamăgite, în timp ce acesta a supravegheat represiunile din ce în ce mai sângeroase, stagnare economică și împuternicirea Gărzilor Revoluționare. Furia și disperarea sunt profunde după ce o represiune din ianuarie a ucis mii de oameni.

Fiul lui Ali Khamenei, marele absent de la funeralii 

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, nu a avut nicio apariție publică la înmormântarea tatălui său, ceea ce este pus pe unii  observatori să pună la îndoială capacitatea de a conduce într-un moment precar pentru Republica Islamică.

Nu este clar de ce a evitat toate evenimentele, chiar și înmormântarea proprie a tatălui său, dar experții spun că cel mai probabil motiv sunt considerațiile de securitate.

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