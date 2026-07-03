Au început funeraliile ayatollahului Ali Khamenei. Măsuri de securitate fără precedent și ceremonii programate timp de o săptămână

Clerici, oficiali iranieni, lideri străini și mii de credincioși au venit să îi aducă un ultim omagiu celui care a condus Republica Islamică timp de aproape 37 de ani, relatează Reuters.

O săptămână de ceremonii în Iran și Irak

Autoritățile iraniene au pregătit un program de funeralii care se va desfășura pe parcursul unei săptămâni.

După ceremoniile de la Teheran, sicriul lui Khamenei va fi dus în orașul sfânt Qom. Ulterior, vor avea loc ceremonii și în orașele șiite Najaf și Kerbala, din Irak. Înhumarea este programată joi, la Mashhad, în apropierea mausoleului Imamului Reza, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj șiit din Iran.

Teheranul încearcă să transmită un mesaj de unitate

Funeraliile au loc într-un moment considerat decisiv pentru Republica Islamică, potrivit Associated Press. Conducerea de la Teheran încearcă să transforme ceremoniile într-o demonstrație de forță și de susținere pentru regimul islamic, după războiul pe care autoritățile îl consideră o confruntare existențială cu Statele Unite și Israelul.

Autoritățile estimează că milioane de persoane vor participa la procesiunile funerare. Pentru a încuraja prezența populației, sunt puse la dispoziție mijloace de transport, cazare și hrană pentru participanți. Hotelurile oferă reduceri de 50%, iar școli, moschei și săli de sport au fost pregătite pentru găzduirea pelerinilor. Rețelele de transport feroviar și rutier au fost adaptate pentru a face față afluxului de persoane.

Securitate sporită în capitala iraniană

Teheranul este păzit de importante efective de poliție și militari. Vehicule ale armatei și ale forțelor de ordine au fost desfășurate pe principalele artere ale orașului, iar membri ai miliției Basij patrulează pe motociclete.

Înaintea începerii ceremoniilor, Iranul a avertizat Statele Unite și Israelul să nu desfășoare atacuri pe durata funeraliilor.

Lideri străini au ajuns la Teheran

La ceremoniile funerare participă mai mulți oficiali străini, printre care fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Comitetului Permanent al Congresului Național al Poporului din China, He Wei, premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, și președintele Irakului, Nizar Amedi.

Dmitri Medvedev a transmis și un mesaj prin intermediul platformei Telegram: „În numele conducerii și al poporului Federației Ruse, îmi exprim profundele condoleanțe cu privire la moartea martirică a liderului suprem al Republicii Islamice Iran, Marele Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Ne alăturăm poporului iranian în doliu pentru această pierdere imensă.”

De asemenea, sunt prezente familiile fostului lider Hezbollah, Hassan Nasrallah, și ale comandantului Imad Mughniyeh, ambii uciși anterior în atacuri israeliene.

Printre oficialii iranieni prezenți se numără președintele țării, președintele Parlamentului, ministrul de Externe și conducerea militară. Generalul Ahmad Vahidi, noul comandant al Gărzilor Revoluționare, a apărut în public pentru prima dată de la numirea sa, după ce, potrivit relatărilor, evitase aparițiile publice din cauza temerilor privind un posibil atentat.

Sicriul, simbol al tradiției șiite

Sicriul lui Ali Khamenei a fost așezat într-o sală de rugăciune construită în memoria predecesorului său, ayatollahul Ruhollah Khomeini.

Pe sicriu a fost așezat un turban negru, purtat de clericii care își revendică descendența din profetul Mahomed, precum și o eșarfă în carouri, simbol al idealurilor revoluționare iraniene și al solidarității cu palestinienii.

Alături de fostul lider suprem sunt expuse sicriele fiicei sale, ale ginerelui și nepoatei sale, precum și cel al soției fiului său, Mojtaba Khamenei, toți uciși în același atac din februarie.

Regimul încearcă să ascundă tensiunile interne

În pofida imaginii de unitate pe care încearcă să o proiecteze autoritățile, analiștii apreciază că Republica Islamică traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii.

Anii de sancțiuni internaționale au afectat grav economia iraniană, iar protestele de amploare din ultimii ani au fost reprimate violent de forțele de securitate. În același timp, noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, nu a mai apărut public după ce a fost rănit în atacul în care și-a pierdut viața tatăl său, ceea ce continuă să alimenteze speculațiile privind starea sa de sănătate și consolidarea noii conduceri.

Înmormântarea a fost amânată din cauza războiului

În mod tradițional, în islam, înmormântarea are loc la scurt timp după deces. În cazul lui Ali Khamenei, funeraliile au fost amânate timp de mai multe luni din motive de securitate, autoritățile apreciind că organizarea unor ceremonii de amploare în timpul conflictului ar fi fost prea riscantă.

Ceremoniile au devenit posibile după încheierea armistițiului provizoriu convenit luna trecută.