Sicriul lui Ali Khamenei a ajuns în Irak. Mii de oameni participă la funeralii

Funeraliile lui Ali Khamenei au început, miercuri, în orașul Najaf din Irak, potrivit AP.

Mii de persoane îndoliate au participat la funeraliile lui Khamenei.

Înmormântarea fostului lider suprem al Iranului a început sâmbătă, fiind organizată de Republica Islamică. Autoritățile au blocat străzile, spațiul aerian și viața de zi cu zi din Teheran.

Sicriul lui Ali Khamenei se va întoarce în Iran

Trupul său va fi transportat ulterior din Najaf în orașul Karbala, înainte de a se întoarce în Iran, arată sursa.

Najaf este considerat unul dintre cele mai sfinte orașe pentru milioane de musulmani șiiți din întreaga lume.

Trupul lui Khamenei se afla într-un sicriu acoperit cu steagul Republicii Islamice, învelit în sticlă. Participanții la înmormântare au fluturat steaguri ale Iranului, precum și steaguri roșii și negre, simbolizând doliul și răzbunarea, potrivit sursei.

Rugăciunile funerare din Najaf vor avea loc la Templul Imamului Ali, vărul și ginerele profetului Mahomed. Acestea vor fi conduse de Muhammad Taqi al-Hakim, un savant senior la seminarul din Najaf.

Ali Khamenei a fost ucis la sfârșitul lunii februarie. Fostul lider suprem al Iranului a fost ucis în atacuri americane și israeliene de amploare asupra Iranului. El s-a numărat printre mai mulți lideri iranieni de rang înalt uciși în atacuri în timpul războiului. Avea 86 de ani, mai arată sursa citată.

Mojtaba Khamenei, absent de la înmormântarea tatălui său

Noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, nu a apărut încă la ceremoniile funerare. Înmormântarea fostului lider suprem al Iranului se desfășoară pe parcursul a mai multor zile. Se crede că se ascunde după ce ar fi fost rănit în atacul aerian în care a fost ucis tatăl său, Ali Khamenei.