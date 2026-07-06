Fotografia lui Trump, lovită cu pietre la înmormântarea ayatollahului Ali Khamenei în cadrul unui ritual de lapidare

Sute de mii de persoane îndoliate au ieșit pe străzile Teheranului pentru înmormântarea regretatului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, mulți cerând răzbunare pentru moartea sa. Participanții la funeralii au aruncat cu pietre în fotografia președintelui american, Donald Trump, în cadrul unui ritual musulman.

Lapidarea diavolului este un ritual de Hajj în care pelerinii musulmani aruncă pietre mici în stâlpi care reprezintă diavolul, simbolizând respingerea răului, potrivit CNN.

Bărbați și femei îndurerați, mulți cu copiii alături, au inundat străzile capitalei purtând steagul Republicii Islamice și ținând în mână fotografii cu fostul lider al Iranului.

Mesaje anti-Trump și anti-americane

În altă parte, o femeie stătea sfidătoare pe marginea drumului, cu steagul națiunii sale într-un braț și o pancartă care imita un afiș „căutat” cu chipul lui Trump și cuvintele „Ucideți-l pe Trump” în celălalt. Pe ea, inscripționată, era promisă o recompensă pentru oricine va răzbuna moartea regretatului lider al Iranului: „Recompensă pentru asasinat. Viu sau mort. 20.000.000 de dolari”, se spune în comunicat.

Manifestările antiamericane, inclusiv scandările „Moarte Americii”, arderile de steaguri și imagini similare, au fost un element de bază al mitingurilor organizate de stat în Iran de la Revoluția Islamică din 1979.

În timpul procesiunii funerare, participanții au pus în circulație o listă care îi identifica drept ținte pe „consilierii belicoși” ai lui Trump – cei considerați responsabili pentru moartea ayatollahului Khamenei.

Funeraliile lui Ali Khamenei, fostul ayatollah al Iranului, ucis în februarie, la începutul războiului cu SUA și Israel au început luni. La Teheran, cortegiul funerar a numărat potrivit estimărilor din presa internațională sute de mii de oameni.