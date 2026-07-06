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Canada va cumpăra 12 submarine germane de înaltă tehnologie

Canada a selectat un consorțiu german pentru a construi 12 submarine de ultimă generație, în cadrul unuia dintre cele mai mari contracte de apărare încheiate vreodată de statul canadian, care va consolida și mai mult legăturile sale cu NATO înainte de summit-ul crucial de la Ankara de săptămâna aceasta.
Canada va cumpăra 12 submarine germane de înaltă tehnologie
Imagine cu caracter ilustrativ / Sursa foto: Hepta
Laurentiu Marinov
07 iul. 2026, 01:47, Știri externe
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Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, anunțat luni, câștigătorul unei bătălii strânse pentru contractul guvernamental profitabil de înlocuire a flotei sale de submarine vechi, potrivit The Guardian .

Timp de luni de zile, atât ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), cât și constructorul naval sud-coreean Hanwha Ocean au promis submarine cu tehnologie avansată și beneficii economice de propagare pentru Canada.

Câștigătorul, TKMS, este cel mai mare producător de submarine non-nucleare și un furnizor cheie al flotei NATO. Canada a indicat anterior că ofertele diesel-electrice ale ambelor firme – submarinul model 212CD de la TKMS și submarinul KSS-III Batch-II de la Hanwha – corespund nevoilor sale militare.

Comandă pentru 12 submarine marchează prima dată când Canada a doritonat nave noi-nouțe. Marina Regală Canadiană are acum patru submarine care au fost cumpărate la mâna a doua din Marea Britanie în 1998. Dintre cele patru submarine din clasa Victoria, trei sunt în curs de întreținere.

Canada, prezență consolidată în Arctica

Noile submarine vor fi probabil folosite pentru a consolida prezența Canadei în Arctica. Navele TKMS sunt concepute să utilizeze tehnologia stealth modernă pentru a opera în zonele disputate cu detectarea minimă și vor putea efectua misiuni de supraveghere de lungă durată pe rute arctice cheie, inclusiv Pasajul de Nord-Vest. Navele Hanwha sunt substanțiale mai mari decât cea germană, iar compania și analiștii din industrie au declarat că acestea ar fi oferite Canadei o capacitate mai mare de a desfășura arme puternice și de a efectua patrule de lungă durată în adâncul oceanului.

Contract de peste 12 miliarde de dolari americani

Comanda de submarin în sine este estimată la peste 12 miliarde de dolari americani, dar contractul include și aproximativ o jumătate de secol de întreținere, ceea ce înseamnă că factura totală ar putea depăși 70 de miliarde de dolari americani.

Guvernul federal al Canadei și TKMS vor trebui să continue să intre în negocieri pentru finalizarea contractului, un proces care ar putea dura ani de zile.

Anul trecut, Carney a luat o delegație de miniștri de rang înalt din cabinet pentru a vizita fabrica TKMS din Kiel, Germania , și a vizitat un submarin nou construit la fabrica Hanwha din Geoje, Coreea de Sud.

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