Canada ar putea participa la Eurovision, după ce a devenit membră EBU

Decizia a fost luată joi, la cea de-a 96-a adunare generală a EBU, desfășurată la Praga. Până acum, Canada colabora cu EBU ca membru asociat, încă din anii 1950, în domenii precum jurnalismul, standardele profesionale și tehnologia, relatează The Independent.

EBU a modificat joi statutul organizației, astfel încât și organizațiile de radiodifuziune din afara Europei pot deveni membre, dacă respectă standardele de bază ale Consiliului Europei și au statut oficial de observator pe lângă Consiliul Europei.

Directorul general al EBU, Noel Curran, a spus că CBC/Radio-Canada face parte din „familia EBU” încă de la fondarea organizației, în 1950, și că noul statut va permite o cooperare mai strânsă.

Canada nu a participat până acum la Eurovision. Totuși, artista canadiană Céline Dion a câștigat concursul în 1988, cu piesa „Ne Partez Pas Sans Moi”, reprezentând Elveția.

Dacă va intra în competiție, Canada ar deveni una dintre țările non-europene participante la Eurovision, alături de Australia, care concurează din 2015, și Israel, prezent în concurs din 1973.

Eurovision Song Contest din acest an a fost câștigat de reprezentanta Bulgariei, Dara, cu piesa „Bangaranga”. Astfel, ediția din 2027 va avea loc pentru prima dată în Bulgaria.