Canada participă la Eurovision din 2027. Este primul stat nou admis în competiție după mai bine de un deceniu

Canada va participa în premieră la Eurovision Song Contest în 2027, au anunțat Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) și radiodifuzorul public CBC/Radio-Canada.

Canada este primul stat care se alătură competiției după Australia, invitată să participe pentru prima dată în 2015.

Reprezentantul Canadei va intra în concurs în faza semifinalelor. Modalitatea de selecție a artistului și a piesei va fi anunțată de CBC/Radio-Canada pe parcursul acestui an.

Calitatea de membru EBU a făcut posibil debutul Canadei

Participarea Canadei vine la scurt timp după ce CBC/Radio-Canada a devenit membru cu drepturi depline al Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Acest statut oferă radiodifuzorului eligibilitatea de a înscrie un reprezentant la Eurovision începând cu ediția din 2027.

Competiția va fi găzduită de Bulgaria, după victoria obținută de această țară la ediția din 2026.

Organizatorii mizează pe interesul ridicat al publicului canadian

Potrivit EBU, interesul publicului din Canada pentru Eurovision a crescut constant în ultimii ani.

La ediția din 2026, canadienii s-au numărat printre cei mai activi participanți la votul destinat statelor din afara țărilor concurente.

De asemenea, Canada s-a aflat printre țările din afara Europei cu cei mai mulți spectatori care au cumpărat bilete pentru semifinale și finală.

EBU: Canada are o legătură puternică cu Eurovision

Organizatorii spun că numeroși artiști canadieni au urcat pe scena Eurovision de-a lungul timpului. Printre cei mai cunoscuți se numără Céline Dion, care a câștigat concursul în 1988 reprezentând Elveția.

EBU estimează că participarea Canadei va aduce o nouă dimensiune competiției și va consolida caracterul internațional al evenimentului.

Eurovision continuă să atragă un public global

Ediția din 2026 a fost urmărită de peste 130 de milioane de telespectatori din 35 de piețe media.

Competiția a înregistrat și un nivel record de interacțiune în mediul online. Conturile oficiale de pe TikTok și Instagram au depășit praguri istorice de vizualizări.

Eurovision nu este rezervat exclusiv statelor europene. Australia participă în competiție din 2015, după ce a primit inițial o invitație specială și a rămas ulterior în concurs. Israel este prezent de mai multe decenii, deși se află în Asia, deoarece radiodifuzorul său este membru al Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU). În trecut, și Maroc a participat la Eurovision, într-o singură ediție, în 1980.

România a revenit în competiție în 2026, după doi ani de absență. Țara a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu, cu piesa „Choke Me”, clasându-se pe locul al treilea în marea finală găzduită la Viena. Până în prezent, TVR nu a anunțat dacă va organiza o nouă selecție națională sau dacă a stabilit modalitatea prin care va desemna reprezentantul României pentru ediția din 2027.