Prima pagină » Știri externe » Donald Trump cere despăgubiri de la Canada pentru fumul incendiilor de pădure. Reacția senatorilor americani

Donald Trump cere despăgubiri de la Canada pentru fumul incendiilor de pădure. Reacția senatorilor americani

Propunerea președintelui american Donald Trump ca Canada să plătească despăgubiri sau să fie taxată suplimentar din cauza fumului provenit de la incendiile de vegetație a fost criticată de senatori republicani și democrați, transmite Fox News.
Donald Trump cere despăgubiri de la Canada pentru fumul incendiilor de pădure. Reacția senatorilor americani
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
28 iul. 2026, 10:42, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Declarațiile vin pe fondul fumului generat de sute de incendii de pădure din Canada care a afectat calitatea aerului în mai multe orașe din Statele Unite, inclusiv Chicago, Detroit, Minneapolis și New York, mai scrie Fox News.

Trump: „Poate ar trebui să ne plătească despăgubiri”

Donald Trump a afirmat că a discutat problema cu premierul canadian Mark Carney în timpul finalei Cupei Mondiale FIFA și i-a cerut să oprească răspândirea fumului peste graniță. Președintele american a spus că Statele Unite sunt dispuse să ajute Canada să combată incendiile, însă a sugerat că Ottawa ar trebui să suporte și consecințele poluării produse. „Poate ar trebui să ne plătească despăgubiri sau să impunem taxe vamale”, a declarat Trump, reluând ulterior ideea și pe platforma Truth Social.

SUA ,Fum toxic portiocaliu generat de incendiile din Canada. Sursa foto: X

Reacție rară de unitate între republicani și democrați

Propunerea a fost criticată de parlamentari din ambele partide. Senatoarea democrată Tammy Duckworth a calificat ideea drept „ridicolă”, în timp ce senatorul Peter Welch a ironizat declarațiile președintelui. „Nimeni nu poate controla direcția vântului. Nici măcar președintele Trump”, a spus acesta. Nici senatorul republican Roger Marshall nu a susținut solicitarea privind despăgubirile. El consideră că problema este mai degrabă lipsa unei administrări eficiente a pădurilor, atât în Canada, cât și în Statele Unite. „Și noi suntem la fel de vinovați. Nu ne-am gestionat corespunzător pădurile, iar acest lucru a contribuit la amploarea incendiilor”, a declarat Marshall.

Există și susținători ai unei reacții mai ferme

Nu toți republicanii resping ideea unei răspunderi din partea Canadei. Senatorul Bernie Moreno pregătește un proiect de lege prin care Ottawa ar putea fi trasă la răspundere pentru impactul pe care fumul incendiilor îl are asupra calității aerului din Statele Unite. În schimb, senatorul democrat Gary Peters a declarat că autoritățile canadiene nu își doresc incendiile mai mult decât americanii și că situația trebuie privită în contextul fenomenelor naturale extreme.

Aproape 900 de incendii afectează Canada

Potrivit autorităților, Canada se confruntă în această perioadă cu aproape 900 de incendii de vegetație, multe dintre ele izbucnite după mii de descărcări electrice produse la începutul lunii iulie. Fumul s-a extins pe distanțe de sute de kilometri și a determinat emiterea unor alerte privind calitatea aerului în numeroase regiuni din nordul Statelor Unite. În ultimii ani, incendiile de vegetație din Canada au avut un impact tot mai mare asupra orașelor americane, pe fondul sezonului tot mai intens al incendiilor și al condițiilor meteorologice favorabile propagării fumului peste graniță.

Recomandarea video

Teren cumpărat de compania de stat Nuclearelectrica de 16 ori mai scump / Cum a fost „evaporată” protecția statului în proiectul reactoarelor nucleare mici de la Doicești
G4Media
Gafă sinistră, în direct, la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile căpitanului naționalei!”
GSP.ro
DOSAR Defibrilatoarele recuperate din cadavre ajungeau la medicul Tesloianu prin curieri. Traseul aparatelor interzise până la montajul în pacienți
Gandul
A venit nota de plată după un scandal uriaș în culisele PRO TV. Omul-cheie, scos din grilă, revine spectaculos și va primi zeci de mii de euro
Cancan
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport
O elevă medaliată cu aur internațional la chimie aplicată a dat în judecată Universitatea de Medicină din București pentru că i s-a luat dreptul de a fi admisă fără examen
Libertatea
Tânăra din Craiova, care ar fi luat o bacterie periculoasă la un festival, e în stare gravă! Aparatul ECMO o ţine în viaţă. Medicii nu au reușit să afle cu ce a fost infectată
CSID
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia