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Proteste față de întreruperile de curent în Libia. Oamenii cer răsturnarea guvernului de la Tripoli

Un val de proteste s-a răspândit în Tripoli, duminică seara și luni. Demonstranții au blocat arterele principale, înconjurând instituțiile statului și cerând demisia Guvernului de Unitate Națională (GNU), condus de premierul Abdulhamid Dbeibah.
Proteste față de întreruperile de curent în Libia. Oamenii cer răsturnarea guvernului de la Tripoli
Sursă foto: Captură video / X
Daiana Rob
28 iul. 2026, 12:13, Știri externe
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Libienii sunt nemulțumiți de penele de curent de până la 14 ore, ce vin în contextul unor valuri de căldură extremă, context care a dus la sentimentele de furie în rândul populației, potrivit Euronews. 

Protestele, care au început inițial ca reacție la criza energiei electrice, au escaladat rapid într-o nemulțumire amplă la guvernului de la Tripoli.

Demonstranții au cerut demiterea guvernelor atât din estul, cât și din vestul Libiei, scandând „Poporul vrea dreptate care să-i pedepsească pe cei care risipesc banii poporului”, „Banii poporului sunt o încredere predată în mâinile voastre” și „Electricitate — unde s-au dus miliardele?”.

Val de caniculă extremă

Temperaturile din unele părți ale Libiei au atins valori cuprinse între 45 și 50 de grade Celsius în timpul actualului val de căldură. În acest context, cererea de energie electrică depășește capacitatea rețelei de energie din Libia, deja afectată de ani întregi cu investiții deficitare, furturi de energie din rețea, dar și modul controversat în care guvernul gestionează banii din petrol.

În Tripoli, manifestanții au blocat sensul giratoriu Nabras cu anvelope în flăcări, la aproximativ doi kilometri de sediul Primului Ministru, și au blocat sensul giratoriu Ghiran, una dintre principalele intrări vestice în capitală.

Protestele s-au extins spre sud, la Ain Zara, și în Tajoura, Souq al-Jumaa, Serraj, Janzour, Zawiyat al-Dahmani și Dahra.

Protestatarii au preluat controlul asupra orașului

Camioanele au depozitat baricade de pământ în fața Ministerului Afacerilor Externe, a Corporației Naționale de Radiodifuziune, a canalului de televiziune național al Libiei, a Biroului de Audit și a sediului central al întreprinderii de telecomunicații.

Sucursalele Băncii Centrale și birourile companiilor de telecomunicații Libyana și Almadar din Souq al-Jumaa au fost închise.

Mișcarea Souq al-Jumaa, care se opune guvernului GNU, a declarat că nesupunerea civilă cu închiderea instituțiilor de stat și a companiilor publice, fără a bloca drumurile sau a viza cetățenii.

Disputa privind energia electrică face parte dintr-o luptă între actualul premier Abdulhamid Dbeibah și președintele Companiei Generale de Electricitate din Libia, Mohamed al-Mashey. Disputa lor a paralizat gestionarea sectorului energetic din această țară.

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