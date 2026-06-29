Prima pagină » Știri externe » Canicula încinge solul până la 80°C. Sute de pene de curent într-un mare oraș european

Canicula încinge solul până la 80°C. Sute de pene de curent într-un mare oraș european

Sute de locuințe și spații comerciale din Lyon au rămas fără energie electrică în ultimele zile, după ce valul de caniculă a afectat rețeaua electrică subterană. Temperaturile ridicate care persistă de mai multe zile la rând, fără ca solul să se răcească în timpul nopții, supraîncălzesc terenul și cablurile îngropate.
Canicula încinge solul până la 80°C. Sute de pene de curent într-un mare oraș european
Maria Miron
29 iun. 2026, 16:31, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Valul de căldură care afectează Franța de aproximativ zece zile a dus la creșterea temperaturii în subteran, acolo unde sunt amplasate cablurile rețelei electrice. Potrivit operatorului de distribuție Enedis, fenomenul a provocat sute de întreruperi ale alimentării cu energie electrică în Lyon și în zona metropolitană.

„Spre deosebire de liniile aeriene, rețeaua subterană nu este expusă vântului și intemperiilor. Însă, atunci când temperaturile rămân ridicate mai multe zile la rând și solul nu se mai răcește pe timpul nopții, acesta poate ajunge la 80°C”, au explicat reprezentanții distribuitorului de energie.

Situația persistă de mai multe zile – au transmis oficialii operatorului – iar echipele tehnice intervin în întreaga aglomerație urbană pentru remedierea avariilor și restabilirea alimentării cu energie.

Asfaltul și betonul amplifică efectele caniculei

În mediul urban, asfaltul și betonul absorb și păstrează căldura, accentuând fenomenul cunoscut drept „insulă de căldură urbană”, explică specialiștii. Cum cea mai mare parte a rețelei electrice din orașe este amplasată în subteran, temperaturile extreme afectează funcționarea cablurilor și a echipamentelor.

Enedis susține însă că majoritatea întreruperilor din Lyon au fost remediate rapid, datorită mobilizării a aproximativ 100 de angajați, care au fost poziționați în teren înaintea episodului de caniculă, pe baza experienței din valurile de căldură anterioare.

Canicula obligă la modernizarea rețelei electrice

Operatorul francez consideră că frecvența și intensitatea tot mai mare a caniculelor impun modernizarea infrastructurii electrice. Printre soluțiile avute în vedere se numără utilizarea unor materiale mai rezistente la temperaturi extreme, extinderea sistemelor inteligente de monitorizare prin senzori și control de la distanță, precum și investiții constante pentru creșterea rezilienței rețelei.

„Este nevoie de o rețea mai inteligentă, de materiale mai rezistente la temperaturi ridicate, de o organizare capabilă să intervină rapid și de investiții masive și continue”, a transmis Enedis.

Compania investește anual peste un miliard de euro pentru consolidarea rezilienței rețelei electrice în fața fenomenelor meteorologice extreme.

Recomandarea video

Shopping-ul online din China se scumpeşte de la 1 iulie
G4Media
Fosta noră a lui Ion Țiriac a răspuns la întrebarea incomodă, referitoare la fostul ei soț
GSP.ro
Români răpiți și executați de traficanți de droguri din Maroc. Dezvăluirile unui ofițer din structurile de combatere a criminalității organizate
Gandul
Cum a reușit Matei să copieze la Bacalaureat: 'Nici Einstein nu putea să vină cu asta'
Cancan
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport
Motivul pentru care Nicușor Dan îl respinge pe Siegfried Mureșan. De ce președintele continuă să susțină puternic varianta Sorin Grindeanu premier. Noul partid care „se ițește” la orizont
Libertatea
Soția și cei doi copii ai fotbalistului Lucas Trejo, găsiți morți în urma cutremurelor din Venezuela! Ce a postat sportivul cu puțin timp înainte de tragedie
CSID
Cod roșu de caniculă în România: asfaltul poate depăși 70 de grade Celsius! Pericol de explozie în cazul anvelopelor uzate
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da