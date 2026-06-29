Canicula încinge solul până la 80°C. Sute de pene de curent într-un mare oraș european

Valul de căldură care afectează Franța de aproximativ zece zile a dus la creșterea temperaturii în subteran, acolo unde sunt amplasate cablurile rețelei electrice. Potrivit operatorului de distribuție Enedis, fenomenul a provocat sute de întreruperi ale alimentării cu energie electrică în Lyon și în zona metropolitană.

„Spre deosebire de liniile aeriene, rețeaua subterană nu este expusă vântului și intemperiilor. Însă, atunci când temperaturile rămân ridicate mai multe zile la rând și solul nu se mai răcește pe timpul nopții, acesta poate ajunge la 80°C”, au explicat reprezentanții distribuitorului de energie.

Situația persistă de mai multe zile – au transmis oficialii operatorului – iar echipele tehnice intervin în întreaga aglomerație urbană pentru remedierea avariilor și restabilirea alimentării cu energie.

Asfaltul și betonul amplifică efectele caniculei

În mediul urban, asfaltul și betonul absorb și păstrează căldura, accentuând fenomenul cunoscut drept „insulă de căldură urbană”, explică specialiștii. Cum cea mai mare parte a rețelei electrice din orașe este amplasată în subteran, temperaturile extreme afectează funcționarea cablurilor și a echipamentelor.

Enedis susține însă că majoritatea întreruperilor din Lyon au fost remediate rapid, datorită mobilizării a aproximativ 100 de angajați, care au fost poziționați în teren înaintea episodului de caniculă, pe baza experienței din valurile de căldură anterioare.

Canicula obligă la modernizarea rețelei electrice

Operatorul francez consideră că frecvența și intensitatea tot mai mare a caniculelor impun modernizarea infrastructurii electrice. Printre soluțiile avute în vedere se numără utilizarea unor materiale mai rezistente la temperaturi extreme, extinderea sistemelor inteligente de monitorizare prin senzori și control de la distanță, precum și investiții constante pentru creșterea rezilienței rețelei.

„Este nevoie de o rețea mai inteligentă, de materiale mai rezistente la temperaturi ridicate, de o organizare capabilă să intervină rapid și de investiții masive și continue”, a transmis Enedis.

Compania investește anual peste un miliard de euro pentru consolidarea rezilienței rețelei electrice în fața fenomenelor meteorologice extreme.