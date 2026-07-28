„Istoria a ieșit la suprafață”. Seceta extremă a scos la suprafață o epavă veche de peste 80 de ani din Dunăre

Temperaturile record au avut un impact și asupra Dunării, care a atins săptămâna trecută cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în Croația, potrivit Le Figaro.

Serviciul Meteorologic și Hidrologic din Croația a măsurat un nivel de -108 centimetri în estul țării, în apropierea satului-port Batina.

Este cel mai redus nivel de când sunt făcute măsurători și cu 24 de centimetri mai mic decât precedentul record, stabilit în 2022.

Situația este și mai gravă în orașul Baja din Ungaria, unde albia fluviului a devenit complet uscată.

Nivelul extrem de scăzut al Dunării a scos la suprafață o epavă care datează din 1937, în apropierea satului Opatovac. Nava este legată de un accident produs în zonă, în care a fost implicat un cargou încărcat cu cărbune.

„Istoria a ieșit literalmente la suprafață din Dunăre”, a declarat Lea Vidić, primarul comunei Lovas, aflată în apropierea locului unde a fost descoperită epava.

Autoritățile au fotografiat epava și au publicat imaginile pentru a încerca identificarea navei cu ajutorul localnicilor și al istoricilor.

„Chiar dacă nava a fost îngropată sub nisipul fluviului timp de decenii, este o oportunitate unică de a documenta istoria Dunării”, a adăugat Lea Vidić.