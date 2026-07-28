Spania stabilește un nou record de ocupare a forței de muncă. Rata șomajului scade sub 10%

Piața muncii din Spania a atins din nou recorduri în al doilea trimestru al anului, relatează Euronews.

Statisticile privind forța de muncă, publicate marți de Institutul Național de Statistică (INE), estimează numărul persoanelor angajate la 22,779 milioane.

Prima dată când rata șomajului scade sub 10% din 2008

Între aprilie și iunie au fost create 486.000 de locuri de muncă. În același timp, șomajul a scăzut cu 213.300 de persoane, rata șomajului ajungând la 9,87%. Este pentru prima dată când a scăzut sub 10% din 2008, potrivit sursei.

Creșterea ocupării forței de muncă coincide cu începutul sezonului estival. Aceasta este o perioadă în mod tradițional favorabilă creării de locuri de muncă, în special în servicii.

Populația activă a crescut, de asemenea, pe parcursul trimestrului. A depășit 25,2 milioane de persoane, reflectând o creștere atât a ocupării forței de muncă, cât și a numărului de persoane care doresc să intre pe piața muncii.

În ce domenii s-au angajat cei mai mulți oameni

Serviciile au reprezentat majoritatea locurilor de muncă noi, impulsionate de activitatea turistică. Totuși, construcțiile și industria au înregistrat și ele creșteri. Agricultura, în schimb, a fost singurul sector care a pierdut locuri de muncă în această perioadă. Regiunile cu cea mai mare creare de locuri de muncă au fost Insulele Baleare, Murcia și Catalonia, conform aceleiași surse.

Datele arată, de asemenea, că creșterea ocupării forței de muncă continuă să se bazeze în principal pe locuri de muncă salariate și stabile. Aproape trei sferturi dintre lucrători au acum contracte permanente. Utilizarea contractelor temporare a continuat să scadă, în special în sectorul privat. În plus, locurile de muncă cu normă întreagă au reprezentat din nou cea mai mare parte a noilor angajări.

Creștere în mai multe trimestre

Piața muncii a înregistrat mai multe trimestre consecutive de creștere susținută și se apropie de obiectivul de a ajunge la 23 de milioane de persoane angajate. Acest obiectiv este considerat realizabil de guvernul spaniol, dacă se menține ritmul actual de creare de locuri de muncă, mai arată sursa citată.