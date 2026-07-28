Prima pagină » Știrile zilei » Spania stabilește un nou record de ocupare a forței de muncă. Rata șomajului scade sub 10%

Spania stabilește un nou record de ocupare a forței de muncă. Rata șomajului scade sub 10%

Peste 22 de milioane de persoane din Spania sunt angajate, în timp ce rata șomajului scade sub 10%. Țara stabilește un nou record de ocupare a forței de muncă.
Spania stabilește un nou record de ocupare a forței de muncă. Rata șomajului scade sub 10%
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
28 iul. 2026, 12:24, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Piața muncii din Spania a atins din nou recorduri în al doilea trimestru al anului, relatează Euronews.

Statisticile privind forța de muncă, publicate marți de Institutul Național de Statistică (INE), estimează numărul persoanelor angajate la 22,779 milioane.

Prima dată când rata șomajului scade sub 10% din 2008

Între aprilie și iunie au fost create 486.000 de locuri de muncă. În același timp, șomajul a scăzut cu 213.300 de persoane, rata șomajului ajungând la 9,87%. Este pentru prima dată când a scăzut sub 10% din 2008, potrivit sursei.

Creșterea ocupării forței de muncă coincide cu începutul sezonului estival. Aceasta este o perioadă în mod tradițional favorabilă creării de locuri de muncă, în special în servicii.

Populația activă a crescut, de asemenea, pe parcursul trimestrului. A depășit 25,2 milioane de persoane, reflectând o creștere atât a ocupării forței de muncă, cât și a numărului de persoane care doresc să intre pe piața muncii.

În ce domenii s-au angajat cei mai mulți oameni

Serviciile au reprezentat majoritatea locurilor de muncă noi, impulsionate de activitatea turistică. Totuși, construcțiile și industria au înregistrat și ele creșteri. Agricultura, în schimb, a fost singurul sector care a pierdut locuri de muncă în această perioadă. Regiunile cu cea mai mare creare de locuri de muncă au fost Insulele Baleare, Murcia și Catalonia, conform aceleiași surse.

Datele arată, de asemenea, că creșterea ocupării forței de muncă continuă să se bazeze în principal pe locuri de muncă salariate și stabile. Aproape trei sferturi dintre lucrători au acum contracte permanente. Utilizarea contractelor temporare a continuat să scadă, în special în sectorul privat. În plus, locurile de muncă cu normă întreagă au reprezentat din nou cea mai mare parte a noilor angajări.

Creștere în mai multe trimestre

Piața muncii a înregistrat mai multe trimestre consecutive de creștere susținută și se apropie de obiectivul de a ajunge la 23 de milioane de persoane angajate. Acest obiectiv este considerat realizabil de guvernul spaniol, dacă se menține ritmul actual de creare de locuri de muncă, mai arată sursa citată.

Recomandarea video

Teren cumpărat de compania de stat Nuclearelectrica de 16 ori mai scump / Cum a fost „evaporată” protecția statului în proiectul reactoarelor nucleare mici de la Doicești
G4Media
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
DOSAR Defibrilatoarele recuperate din cadavre ajungeau la medicul Tesloianu prin curieri. Traseul aparatelor interzise până la montajul în pacienți
Gandul
A venit nota de plată după un scandal uriaș în culisele PRO TV. Omul-cheie, scos din grilă, revine spectaculos și va primi zeci de mii de euro
Cancan
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport
O elevă medaliată cu aur internațional la chimie aplicată a dat în judecată Universitatea de Medicină din București pentru că i s-a luat dreptul de a fi admisă fără examen
Libertatea
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care poate avea mari probleme de sănătate pe final de iulie 2026. Avertismentul astrologului
CSID
JAECOO lansează un nou SUV hibrid în România. Ce știm despre Jaecoo 5 SHS-S?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia