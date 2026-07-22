Prima zi cu temperaturi extreme în Japonia. Angajaților li se recomandă să poarte pantaloni scurți la birou pentru a face față căldurii sufocante

Japonia a înregistrat marți prima sa zi oficială kokushobi sau „zi extrem de caldă” de la introducerea noului termen pentru zilele în care temperaturile depășesc 40 de grade Celsius, în aprilie. Agenția Meteorologică Japoneză a inventat noua denumire pentru a avertiza publicul cu privire la pericolele legate de căldură din zilele care cândva erau fenomene meteorologice anormale, dar care acum au devenit mai frecvente, potrivit The Guardian.

Orașele Gujo și Tajimi din centrul Japoniei, din prefectura Gifu, împreună cu Toyota din prefectura Aichi, au atins toate 40°C. 40°C la Gujo și 40,1°C la Toyota au fost maxime istorice înregistrate la stațiile meteorologice respective.

În 914 stații meteorologice la nivel național, 278 au înregistrat temperaturi care au depășit 35°C sau „ moshobi ” – „zile extrem de calde”, cel mai înalt nivel de avertizare până la introducerea recentă a noii terminologii. Zilele care depășesc 25°C sunt numite natsubi sau „zile de vară”, în timp ce cele care depășesc 30°C sunt cunoscute sub numele de manatsubi – „adevărate zile de vară”.

Luni, un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost găsit mort pe o stradă din Sanjo, prefectura Niigata, în timp ce un altul în vârstă de 70 de ani a murit în Kanagawa, la sud-vest de Tokyo. Se crede că ambii au cedat din cauza căldurii.

Peste 2 000 decese cauzate de insolație în toată Japonia

Decesele cauzate de insolație au depășit 2.000 pentru prima dată în 2024, în timp ce peste 100.000 de persoane au fost spitalizate anul trecut, între începutul lunii mai și sfârșitul lunii septembrie, potrivit agenției pentru gestionarea incendiilor și dezastrelor.

Căldura tot mai mare afectează multe aspecte ale vieții japonezilor – inclusiv randamentele și calitatea orezului, un aliment de bază. Ca răspuns, fermierii plantează soiuri mai tolerante la căldură, în timp ce unii trec la culturi precum avocado, care în mod tradițional nu au fost cultivate la scară largă în Japonia.

Impactul se observă și în sport, cel mai important fiind restructurarea turneului național de baseball al liceelor ​​din Koshien, extrem de popular. Jucate în căldura sufocantă a lunii august, jocurile au fost împărțite în sesiuni de dimineață și seară din 2024 pentru a reduce șansele de insolație atât pentru jucători, cât și pentru spectatori.

Pantalonii scurți cea mai recentă relaxare a culturii corporative japoneze

Între timp, angajații de birou sunt încurajați să poarte pantaloni scurți în zilele fierbinți de vară, cea mai recentă relaxare a culturii corporative japoneze, ca parte a măsurilor „Cool Biz” de reducere a consumului de energie electrică prin utilizarea mai redusă a aerului condiționat. Inițiativele anterioare i-au încurajat pe „salariați” să renunțe la jachete și cravate și să poarte cămăși cu mânecă scurtă, dar vara caniculară din acest an a stârnit apeluri la un alt nivel de casualitate.

Guvernatorul orașului Tokyo, Yuriko Koike, a anunțat noile recomandări vestimentare pentru ținutele de birou, care includ și tricouri polo, tricouri și pantofi sport, acolo unde este cazul, pe fondul temperaturilor ridicate așteptate și al „perspectivelor dificile pentru aprovizionarea cu energie electrică”.

Temperaturile medii de vară în Japonia au crescut cu aproximativ 1,3°C în ultimii 100 de ani, potrivit Agenției Meteorologice Japoneze (JMA). Atât 2023, cât și 2024 au fost cei mai călduroși ani de la începutul înregistrărilor meteorologice în 1898, dar anul trecut aceste niveluri au fost depășite din nou. Vara anului 2025 a fost cu 2,4°C peste media celor trei decenii anterioare, 132 de stații meteorologice înregistrând cea mai mare căldură medie înregistrată vreodată și un nou record istoric pentru Japonia de 41,8°C la Isesaki, Gunma, la nord de Tokyo, pe 5 august.