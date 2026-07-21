Japonia acuză China că a efectuat un exercițiu cu foc real în apele sale

În urma exercițiului, Japonia a contactat Beijingul prin canale diplomatice pentru a informa că exercițiul „ar fi putut pune în pericol navigația navelor din vecinătate”, a declarat Minoru Kihara, purtătorul de cuvânt principal al guvernului japonez, într-o conferință de presă de marți, relatează Le Figaro.

Distrugătorul chinezesc cu rachete ghidate din clasa Luyang III a fost observat efectuând manevra la 180 de kilometri sud-vest de insula Okinotori, cel mai sudic teritoriu al Japoniei. În jurul orei 2:00 dimineața, în aceeași zi, japonezii au observat o flotă de patru nave – trei nave chinezești și o fregată rusească – la 330 de kilometri sud-vest de insulă, îndreptându-se spre nord-est. Fregata rusească se afla, de asemenea, în apropiere când a început exercițiul cu foc real, potrivit postului public de televiziune NHK.

Japonia a mobilizat propriile nave de război

Acest ultim exercițiu cu foc real a determinat Tokyo să mobilizeze propriile nave de război și aeronave pentru a monitoriza și urmări situația, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului japonez. „Vom continua să monitorizăm cu îngrijorare acțiunile navelor chineze și rusești în apele din jurul țării noastre”, a adăugat el.

La începutul acestei luni, nave ale gărzii de coastă japoneze și chineze s-au ciocnit în apropierea insulelor disputate, fiecare parte susținând că a respins navele celeilalte care intraseră în apele sale teritoriale.

Tensiunile sino-japoneze au escaladat după ce prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a sugerat în noiembrie anul trecut că Tokyo ar putea interveni militar dacă China ar ataca Taiwanul, o insulă asupra căreia Beijingul revendică suveranitatea. Beijingul a condamnat remarcile și de atunci și-a îndemnat cetățenii să evite călătoriile în Japonia, înăsprind totodată restricțiile comerciale asupra anumitor companii japoneze