Alunecările de teren din China, ultimele date / Cel puțin opt morți și 34 de persoane – date dispărute

Ultimele date ale devastatoarelor alunecări de teren din China, acolo unde mii de tone de rocă și pământ au îngropat peste zece blocuri de locuințe, iar peste 1.100 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele: alunecarea de teren s-a produs în jurul orei 9:08, în comitatul Pengshui, aflat la periferia municipalității Chongqing.

Potrivit televiziunii de stat CCTV, citată de AP, versantul s-a prăbușit brusc, iar un volum uriaș de roci și pământ a acoperit zona rezidențială.

Today’s terrifying visuals as a massive landslide caused multiple buildings to collapse near the Wujiang Three Bridges in Pengshui, Chongqing, China. Many people are trapped under the rubble as emergency crews conduct a major search and rescue operation. pic.twitter.com/gjhujNpFDA — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 17, 2026

Autoritățile locale au anunțat că zece persoane au fost scoase în viață dintre dărâmături, dintre care două sunt în stare gravă.

Peste 800 de salvatori, mobilizați la fața locului

Operațiunile de căutare și salvare continuă, însă sunt îngreunate de terenul instabil și de riscul unor noi alunecări de teren.

Peste 800 de salvatori intervin în zonă, iar autoritățile folosesc drone pentru a evalua amploarea dezastrului și pentru a identifica eventuale victime prinse sub moloz.

Potrivit autorităților, alunecarea de teren a antrenat aproximativ 18.000 de metri cubi de roci și pământ, iar unele dintre blocurile desprinse din versant au avut volume de până la 3.000 de metri cubi.

Xi Jinping a cerut o anchetă

Președintele Chinei, Xi Jinping, a solicitat autorităților să stabilească rapid cauzele producerii dezastrului și să coordoneze eficient operațiunile de salvare.

Experții avertizează că pericolul nu a trecut. Inspecțiile efectuate în teren au identificat mase instabile de rocă în partea superioară și pe versanții stâncii, existând riscul unor noi prăbușiri, mai ales în cazul ploilor abundente sau al schimbărilor bruște de temperatură.

Locuitorii au fost evacuați înainte de prăbușirea versantului

Mai mulți locuitori au declarat că autoritățile au început evacuarea după ce din versant au început să cadă pietre mici, iar din munte se auzeau zgomote neobișnuite.

Potrivit publicației Chongqing Daily, alunecarea de teren s-a produs chiar în timpul evacuării, măsură care ar fi contribuit la reducerea numărului victimelor.

În urma dezastrului, alimentarea cu apă, electricitate și gaze naturale a fost întreruptă pe o rază de un kilometru pentru a preveni alte incidente.

Mii de ajutoare trimise în zona afectată

Guvernul chinez a trimis peste 13.000 de articole de primă necesitate în comitatul Pengshui, inclusiv corturi, paturi pliabile și kituri de urgență pentru familiile evacuate.

Zona în care s-a produs alunecarea de teren este traversată de râul Wujiang și este cunoscută pentru relieful său carstic și versanții abrupți, fiind vulnerabilă la astfel de fenomene, în special în perioadele cu precipitații abundente.