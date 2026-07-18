Prima pagină » Știri externe » Alunecarea masivă de teren din China: 8 morți și 34 de dispăruți. Salvatorii caută supraviețuitori, pe ploaie

Alunecarea masivă de teren din China: 8 morți și 34 de dispăruți. Salvatorii caută supraviețuitori, pe ploaie

Sâmbătă, echipele de salvare s-au mobilizat de urgență pentru a găsi supraviețuitori în urma alunecării masive de teren din orașul Chongqing, situat în sud-vestul Chinei. În urma dezastrului, blocuri întregi au fost înghițite de pământ, peste 1.000 de oameni au fost evacuați, 8 cetățeni au murit și alți 34 au fost dați dispăruți.
Negrescu, despre Legea Salarizării: A fost creionată cu suportul Băncii Mondiale. Nu înțeleg de ce nu se pornește de la acea propunere
Negrescu, despre Legea Salarizării: A fost creionată cu suportul Băncii Mondiale. Nu înțeleg de ce nu se pornește de la acea propunere
Un lider PSD atacă vehement AUR: Pentru mine AUR la guvernare înseamnă modelul Ungaria. Resping ferm orice colaborare cu AUR
Un lider PSD atacă vehement AUR: Pentru mine AUR la guvernare înseamnă modelul Ungaria. Resping ferm orice colaborare cu AUR
18 turiști au rămas blocați la telecabina din Bâlea. Salvamont Sibiu intervine simultan și pe Vârful Negoiu
18 turiști au rămas blocați la telecabina din Bâlea. Salvamont Sibiu intervine simultan și pe Vârful Negoiu
Victor Negrescu reacționează la declarațiile lui Grindeanu privind PNRR: Un apel făcut pentru a discuta în mod real
Victor Negrescu reacționează la declarațiile lui Grindeanu privind PNRR: Un apel făcut pentru a discuta în mod real
Florin Manole, pe legea salarizării: Nu o să votăm o lege care scade veniturile. Trebuie să fie acceptată social
Florin Manole, pe legea salarizării: Nu o să votăm o lege care scade veniturile. Trebuie să fie acceptată social
Daiana Rob
18 iul. 2026, 21:05, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alunecarea de teren a cuprins în jur de 18.000 de metru cubi de roci, dar și resturi. Cea mai mare rocă măsura 3.000 de metri cubi, potrivit declarațiilor date, vineri, de Wang Chuanjun, șeful Departamentului de Planificare și Resurse Naturale din regiunea Pengshui, citat de Associated Press. 

Vezi galeria foto
8 poze

Pe imaginile publicate de sursa citată se vede cum una dintre stâncile prăbușite părea mai mare decât o clădire cu mai multe etaje, iar ruinele erau împrăștiate pe terenul abrupt. Una dintre clădirile avariate avea partea superioară zdrobită, iar lângă o altă clădire se vedea o mașină pe jumătate îngropată.

Operațiunile de salvare se desfășoară de-o parte și de alta a bolovanilor uriași, iar ulterior echipele trebuie să cerceteze sub aceștia. Există un risc mare în cazul în care bolovanii devin instabili și alunecă. Odată ce căutarea în zonele înconjurătoare va fi finalizată, echipele vor fora în bolovani și vor umple găurile cu explozivi pentru a-i sparge, potrivit CCTV.

Salvatorii folosesc și patrule canine pentru a-i căuta pe cei dispăruți. De asemenea, sunt voluntari care livrează cu motocicleta provizii salvatorilor, dar și oamenilor blocați. Alimentarea cu apă în orașul din sud-vestul Chinei este disponibilă doar în anumite intervale.

Ploile persistente au lovit orașul Pengshui de vineri seara și până sâmbătă dimineața, iar vremea instabilă a îngreunat operațiunile de salvare. Abia după ploile s-au potolit, salvatorii au putut interveni pentru inspecții la sol ale clădirilor prăbușite, precum și în zonele de pe malul râului.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
GSP.ro
E val de caniculă până luni, în România. ANM anunță temperaturi ridicate și furtuni
Gandul
Ultimul mesaj trimis de Roxana înainte să fie ucisă cu 93 de lovituri de cuțit: Sunt amețită
Cancan
Milionarul Mitică Dragomir știe cine va fi noul premier al României: „Cred că îl agreează și Bolojan”
Prosport
Ce s-a ales de acordul comercial dintre SUA și UE. Bilanțul promisiunilor făcute de Donald Trump și Ursula von der Leyen
Libertatea
Ce s-a întâmplat cu vila Stelei Popescu din 2 Mai. Cine se ocupă acum de casa în care actrița își petrecea verile?
CSID
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia