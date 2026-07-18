Alunecarea masivă de teren din China: 8 morți și 34 de dispăruți. Salvatorii caută supraviețuitori, pe ploaie

Alunecarea de teren a cuprins în jur de 18.000 de metru cubi de roci, dar și resturi. Cea mai mare rocă măsura 3.000 de metri cubi, potrivit declarațiilor date, vineri, de Wang Chuanjun, șeful Departamentului de Planificare și Resurse Naturale din regiunea Pengshui, citat de Associated Press.

Pe imaginile publicate de sursa citată se vede cum una dintre stâncile prăbușite părea mai mare decât o clădire cu mai multe etaje, iar ruinele erau împrăștiate pe terenul abrupt. Una dintre clădirile avariate avea partea superioară zdrobită, iar lângă o altă clădire se vedea o mașină pe jumătate îngropată.

Operațiunile de salvare se desfășoară de-o parte și de alta a bolovanilor uriași, iar ulterior echipele trebuie să cerceteze sub aceștia. Există un risc mare în cazul în care bolovanii devin instabili și alunecă. Odată ce căutarea în zonele înconjurătoare va fi finalizată, echipele vor fora în bolovani și vor umple găurile cu explozivi pentru a-i sparge, potrivit CCTV.

Salvatorii folosesc și patrule canine pentru a-i căuta pe cei dispăruți. De asemenea, sunt voluntari care livrează cu motocicleta provizii salvatorilor, dar și oamenilor blocați. Alimentarea cu apă în orașul din sud-vestul Chinei este disponibilă doar în anumite intervale.

Ploile persistente au lovit orașul Pengshui de vineri seara și până sâmbătă dimineața, iar vremea instabilă a îngreunat operațiunile de salvare. Abia după ploile s-au potolit, salvatorii au putut interveni pentru inspecții la sol ale clădirilor prăbușite, precum și în zonele de pe malul râului.