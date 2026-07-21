Reuters: SUA și China pregătesc discuții privind domeniul AI în luna septembrie, înaintea vizitei lui Xi Jinping la Washington

Cinci surse au declarat sub protecția anonimatului, pentru agenția Reuters, că SUA și China vor purta discuții privind domeniul AI în luna septembrie.

Aceste discuții, un rezultat important al summitului Trump-Xi din luna mai, vor avea loc probabil înainte de vizita președintelui chinez Xi Jinping în SUA, programată pentru 24 septembrie, au mai spus sursele pentru Reuters. Totuși, datele nu au fost stabilite definitiv.

Discuțiile ar urma să fie conduse, din partea SUA, de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, au declarat patru dintre surse. Pentru moment, nu sunt clare detaliile privind ordinea de zi și locul desfășurării discuțiilor, întrucât pregătirile se află într-un stadiu incipient, au declarat trei dintre surse pentru Reuters.

China și SUA, rivale în domeniul AI

Informația vine în contextul în care China și SUA au devenit din ce în ce mai îngrijorate de capacitățile reciproce în domeniul inteligenței artificiale, pe fondul unei curse globale tot mai accelerate.

Washingtonul a limitat deja exporturile către China ale unora dintre cele mai avansate cipuri de inteligență artificială. Pe de altă parte, autoritățile chineze analizează ideea impunerii unor restricții privind accesul din străinătate la cele mai puternice modele de AI dezvoltate în China, pe fondul îngrijorărilor legate de potențialul de piratare al modelului Mythos al companiei Anthropic.

În paralel, Administrația Trump poartă discuții cu companiile americane din domeniul AI privind crearea unor standarde voluntare de siguranță pentru lansarea noilor modele de inteligență artificială, însă nu a făcut niciun anunț oficial privind măsurile de reglementare.

O eventuală reuniune pe tema inteligenței artificiale ar reprezenta unul dintre cele mai importante canale de dialog dintre Washington și Beijing într-un domeniu strategic în care competiția tehnologică dintre cele două state s-a intensificat semnificativ în ultimii ani.