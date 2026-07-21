Prima pagină » Știri externe » Reuters: SUA și China pregătesc discuții privind domeniul AI în luna septembrie, înaintea vizitei lui Xi Jinping la Washington

Reuters: SUA și China pregătesc discuții privind domeniul AI în luna septembrie, înaintea vizitei lui Xi Jinping la Washington

SUA și China ar urma să poarte discuții privind domeniul inteligenței artificiale în luna septembrie, au declarat surse pentru agenția Reuters. Discuțiile ar urma să aibă loc în contextul în care cele două superputeri rivale se confruntă cu problema modului în care pot atenua riscurile generate de modelele AI de ultimă generație ale celeilalte părți.
Reuters: SUA și China pregătesc discuții privind domeniul AI în luna septembrie, înaintea vizitei lui Xi Jinping la Washington
Diana Nunuț
21 iul. 2026, 14:53, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cinci surse au declarat sub protecția anonimatului, pentru agenția Reuters, că SUA și China vor purta discuții privind domeniul AI în luna septembrie.

Aceste discuții, un rezultat important al summitului Trump-Xi din luna mai, vor avea loc probabil înainte de vizita președintelui chinez Xi Jinping în SUA, programată pentru 24 septembrie, au mai spus sursele pentru Reuters. Totuși, datele nu au fost stabilite definitiv.

Discuțiile ar urma să fie conduse, din partea SUA, de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, au declarat patru dintre surse. Pentru moment, nu sunt clare detaliile privind ordinea de zi și locul desfășurării discuțiilor, întrucât pregătirile se află într-un stadiu incipient, au declarat trei dintre surse pentru Reuters.

China și SUA, rivale în domeniul AI

Informația vine în contextul în care China și SUA au devenit din ce în ce mai îngrijorate de capacitățile reciproce în domeniul inteligenței artificiale, pe fondul unei curse globale tot mai accelerate.

Washingtonul a limitat deja exporturile către China ale unora dintre cele mai avansate cipuri de inteligență artificială. Pe de altă parte, autoritățile chineze analizează ideea impunerii unor restricții privind accesul din străinătate la cele mai puternice modele de AI dezvoltate în China, pe fondul îngrijorărilor legate de potențialul de piratare al modelului Mythos al companiei Anthropic.

În paralel, Administrația Trump poartă discuții cu companiile americane din domeniul AI privind crearea unor standarde voluntare de siguranță pentru lansarea noilor modele de inteligență artificială, însă nu a făcut niciun anunț oficial privind măsurile de reglementare.

O eventuală reuniune pe tema inteligenței artificiale ar reprezenta unul dintre cele mai importante canale de dialog dintre Washington și Beijing într-un domeniu strategic în care competiția tehnologică dintre cele două state s-a intensificat semnificativ în ultimii ani.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Ministra demisă a mediului, Diana Buzoianu, a constatat că este o problemă cu infrastructura împotriva inundațiilor, după viiturile din Bușteni și Breaza. A descoperit și un studiu al Băncii Mondiale
Gandul
Codruța Filip l-a lovit pe Valentin Sanfira, iar Antena 1 a difuzat imaginile
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Admiterea la liceu, schimbare majoră din 2027. Școlile vor putea selecta elevii printr-un examen suplimentar. Sorin Ion: „Va fi pentru ei o șansă în plus. De ce să depindă viitorul lor doar de două examene?”
Libertatea
Cum devii asigurat la sănătate dacă nu ai un loc de muncă. Cât plătești pentru CASS și ce servicii medicale primești
CSID
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia