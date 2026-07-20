Prima pagină » Știri externe » SUA. Acord de 1,5 miliarde de dolari aprobat în procesul privind drepturile de autor împotriva companiei de inteligență artificială Anthropic

SUA. Acord de 1,5 miliarde de dolari aprobat în procesul privind drepturile de autor împotriva companiei de inteligență artificială Anthropic

Un judecător federal din San Francisco a aprobat luni acordul de 1,5 miliarde de dolari încheiat de compania de inteligență artificială Anthropic pentru soluționarea unei acțiuni colective privind utilizarea fără permisiune a unor cărți pentru antrenarea chatbotului Claude.
SUA. Acord de 1,5 miliarde de dolari aprobat în procesul privind drepturile de autor împotriva companiei de inteligență artificială Anthropic
Sursa: Hepta
Petre Apostol
21 iul. 2026, 00:43, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un judecător federal din San Francisco a aprobat definitiv acordul de 1,5 miliarde de dolari, încheiat de Anthropic, considerat cel mai mare de acest fel din istoria litigiilor privind drepturile de autor din Statele Unite ale Americii, potrivit Reuters.

Dosarul este primul litigiu major din SUA privind utilizarea operelor protejate prin drepturi de autor la antrenarea modelelor de inteligență artificială care se încheie printr-o înțelegere, pe fondul zecilor de procese intentate de autori, editori și organizații media împotriva companiilor din domeniul tehnologiei.

Autorii au dat în judecată Anthropic în 2024, susținând că societatea, susținută financiar de Amazon și Alphabet, a utilizat copii piratate ale cărților lor pentru antrenarea modelului lingvistic care stă la baza chatbotului Claude.

În iunie 2025, un judecător federal a decis că antrenarea modelului Claude cu opere protejate de drepturi de autor reprezintă o utilizare echitabilă („fair use”), însă a constatat că Anthropic a încălcat legea prin păstrarea a peste șapte milioane de cărți piratate într-o bibliotecă digitală centralizată.

Potrivit avocaților reclamanților, au fost depuse cereri de despăgubire pentru peste 92% dintre cele aproximativ 480.000 de opere incluse în acord. În același timp, unii autori au contestat înțelegerea, considerând că valoarea acesteia este insuficientă, că favorizează excesiv avocații reclamanților sau că exclude în mod nejustificat anumiți deținători ai drepturilor de autor.

O parte dintre autori și editori au refuzat să adere la acord și continuă procese separate împotriva Anthropic.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Cine e românca aflată pe podium alături de campionii mondiali: „Mi-au tremurat mâinile când l-am văzut pe Messi”
GSP.ro
Oana Țoiu povestește cum s-a întâlnit cu frații Tate la o recepție în SUA și cum au încercat să o abordeze. La câteva zile, au fost arestați la Miami
Gandul
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Cancan
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport
Conducerile a 6 filiale PNL au fost dizolvate în ședința Biroului Politic Național. Ce lideri au fost demiși de Ilie Bolojan
Libertatea
Cele 5 produse din carne pe care măcelarii recomandă să le eviți din supermarket. La ce trebuie să fii atent înainte de cumpărare
CSID
După sute de KM cu acest Audi, există un lucru pe care nu îl mai putem ignora
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia