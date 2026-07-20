SUA. Acord de 1,5 miliarde de dolari aprobat în procesul privind drepturile de autor împotriva companiei de inteligență artificială Anthropic

Un judecător federal din San Francisco a aprobat definitiv acordul de 1,5 miliarde de dolari, încheiat de Anthropic, considerat cel mai mare de acest fel din istoria litigiilor privind drepturile de autor din Statele Unite ale Americii, potrivit Reuters.

Dosarul este primul litigiu major din SUA privind utilizarea operelor protejate prin drepturi de autor la antrenarea modelelor de inteligență artificială care se încheie printr-o înțelegere, pe fondul zecilor de procese intentate de autori, editori și organizații media împotriva companiilor din domeniul tehnologiei.

Autorii au dat în judecată Anthropic în 2024, susținând că societatea, susținută financiar de Amazon și Alphabet, a utilizat copii piratate ale cărților lor pentru antrenarea modelului lingvistic care stă la baza chatbotului Claude.

În iunie 2025, un judecător federal a decis că antrenarea modelului Claude cu opere protejate de drepturi de autor reprezintă o utilizare echitabilă („fair use”), însă a constatat că Anthropic a încălcat legea prin păstrarea a peste șapte milioane de cărți piratate într-o bibliotecă digitală centralizată.

Potrivit avocaților reclamanților, au fost depuse cereri de despăgubire pentru peste 92% dintre cele aproximativ 480.000 de opere incluse în acord. În același timp, unii autori au contestat înțelegerea, considerând că valoarea acesteia este insuficientă, că favorizează excesiv avocații reclamanților sau că exclude în mod nejustificat anumiți deținători ai drepturilor de autor.

O parte dintre autori și editori au refuzat să adere la acord și continuă procese separate împotriva Anthropic.