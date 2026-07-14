ChatGPT are un tic de limbaj ușor de recunoscut. Cercetătorii spun că apare de trei ori mai des decât în textele scrise de oameni

Expresii precum „nu este doar o rețetă, ci un simbol al bucătăriei grecești” sau „Parisul nu este doar orașul iubirii, ci una dintre cele mai importante capitale europene” au devenit atât de frecvente în răspunsurile chatbot-urilor încât sunt considerate un adevărat „tic de limbaj”, notează publicația Il Post.

De ce folosesc chatbot-urile această formulare

Construcția „nu este X, ci Y” nu a fost inventată de inteligența artificială. Ea aparține retoricii clasice și este cunoscută sub denumirea de epanortoză, o figură de stil prin care o afirmație este corectată sau intensificată pentru a crea un impact mai puternic. Uneori aceeași structură poate funcționa și ca antiteză, punând în opoziție două idei. Potrivit lingvistei Beatrice Cristalli, această formulare este eficientă deoarece atrage atenția și creează impresia unei explicații mai elaborate sau mai surprinzătoare. Într-un mediu online în care atenția utilizatorilor este limitată, astfel de construcții sunt folosite frecvent pentru a face un text mai memorabil.

Analizele arată că AI recurge mult mai des la acest tipar

Compania Pangram, care dezvoltă instrumente pentru detectarea textelor generate de inteligența artificială, susține că formulările de tipul „nu doar X, ci Y” sunt de aproximativ trei ori mai frecvente în textele produse de AI decât în cele scrise de oameni. Și în mediul corporativ fenomenul pare să se accentueze. Revista Barron’s a remarcat că între 2023 și 2025 utilizarea acestei structuri în comunicările companiilor s-a multiplicat de peste patru ori, pe măsură ce tot mai multe texte sunt redactate cu ajutorul inteligenței artificiale.

De unde provine acest „tic” al chatbot-urilor

Cercetătorii consideră că există mai multe explicații. În primul rând, modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM), care stau la baza unor servicii precum ChatGPT, Gemini sau Copilot, au fost antrenate pe volume uriașe de texte preluate din cărți, articole și, mai ales, de pe internet. Aceste surse conțin deja numeroase exemple ale acestei construcții retorice.

În plus, în procesul de perfecționare a modelelor AI, cunoscut drept reinforcement learning from human feedback (RLHF), evaluatorii umani tind să aprecieze răspunsurile care par mai bine argumentate și mai nuanțate. Potrivit expertului în inteligență artificială Tuhin Chakrabarty, citat de The Atlantic, este posibil ca răspunsurile construite în forma „nu este X, ci Y” să fi primit în mod repetat evaluări mai bune, ceea ce a încurajat modelele să le folosească tot mai des.

Există riscul ca fenomenul să se amplifice

Specialiștii au explicat că fenomenul ar putea deveni și mai pronunțat în viitor. Tot mai multe texte publicate online sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale, iar acestea pot ajunge ulterior să fie folosite la antrenarea noilor generații de modele AI. Astfel se poate crea un cerc vicios în care chatbot-urile învață din texte produse de alte chatbot-uri și ajung să repete din ce în ce mai des aceleași clișee de exprimare.

Cum pot fi recunoscute textele generate de AI

Prezența unei formulări de tipul „nu este X, ci Y” nu demonstrează că un text a fost scris de inteligența artificială, deoarece această figură de stil există de secole în limbajul uman. Totuși, utilizarea excesivă a unor structuri repetitive, alături de alte tipare de exprimare similare, poate reprezenta un indiciu că un text a fost generat sau asistat de un chatbot. Lingviștii subliniază însă că problema nu este existența acestor figuri de stil, ci transformarea lor într-un automatism. Atât în scrierea umană, cât și în cea asistată de AI, eficiența unei formulări depinde de context și de modul în care este folosită, nu de simpla ei prezență.