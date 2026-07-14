Prognoza pentru patru săptămâni: temperaturile scade la finalul lui iulie, apoi cresc din nou

13 – 20 iulie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice. În rest, vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi excedentar în zonele montane și local în cele sudice și sud-estice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

20-27 iulie

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în regiunile sud-estice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile sud-estice. În rest, vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

27 iulie – 3 august

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a teritoriului, dar mai ales în regiunile vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Regimul pluviometric va avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

3 – 10 august

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.