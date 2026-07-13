Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni: ANM anunță instabilitate atmosferă și variații ale temperaturilor

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza pentru următoarele două săptămâni, valabilă pentru intervalul 13-26 iulie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi caracterizată de variații ale temperaturilor, dar și de instabilitate atmosferică.

Vremea în Banat

ANM anunță că în perioada 13-26 iulie, media temperaturilor maxime va fi în creștere de la valori de 28…29 de grade în data de 13 iulie, până în jurul a 32 de grade în ziua de 14 iulie, când vremea va fi călduroasă în toată regiunea. Apoi, în perioada 15-23 iulie, vor fi mici variații ale temperaturilor diurne, acestea urmând a oscila la medii de 29…31 de grade, valori apropiate de normele climatologice.

Spre finalul perioadei de referință este posibilă o încălzire a vremii, iar temperaturile maxime vor ajunge și la 33-34 de grade Celsius. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor porni de la o medie de 14 grade, în noaptea de 13 spre 14 iulie și ulterior vor crește și se vor menține la medii de 16…17 grade.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință.

Vremea în Crișana

La începutul intervalului menționat, temperaturile diurne se vor situa la o medie de 27 de grade, urmând ca în data de 14 iulie să crească la o medie de 31 de grade. Ulterior, în perioada 15-23 iulie, vor fi mici variații ale maximelor termice, astfel încât acestea vor oscila la medii de 28…30 de grade, valori apropiate de normele climatologice.

Spre finalul perioadei de referință (24-26 iulie) este posibilă o încălzire, astfel maximele vor tinde spre medii de 32…33 de grade. Și media temperaturilor minime va fi în creștere de la valori de 15 grade, în noaptea de 13 spre 14 iulie, spre 16…17 grade în perioada 15-20 iulie. Apoi este posibilă o scădere ușoară a acestora spre medii de 15 grade.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință.

Vremea în Transilvania

Temperaturile maxime vor crește de la o medie de 24 de grade în data de 13 iulie, până

spre valori de 27…28 de grade, în ziua de 14 iulie. Apoi, în perioada 15-24 iulie, vor fi mici

variații ale temperaturilor diurne, acestea urmând a oscila la medii de 25…28 de grade.

Spre finalul perioadei de referință (zilele de 25 și 26 iulie) este posibilă o încălzire, astfel media maximelor va tinde spre 29…30 de grade. Temperaturile minime vor fi în general constante și se vor menține la medii de 14…15 grade, exceptând noaptea de 14 iulie și nopțile din intervalul 22-24 iulie, când ar putea să fie ușor mai scăzute spre o medie de 12…13 grade Celsius.

Perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe tot parcursul intervalului.

Vremea în Maramureș

În prima zi (13 iulie) temperaturile diurne se vor situa la o medie de 25 de grade, urmând ca în data de 14 iulie acestea să crească la o medie de 28…29 de grade. Și în perioada 15-23 iulie, temperaturile se vor menține la 28-29 de grade Celsius, cu o tendință din nou de creștere la finalul intervalului (zilele de 25 și 26 iulie) spre medii de 30 de grade. Și media temperaturilor minime va fi în creștere de la valori de 13…14 grade, în noaptea de 13 spre 14 iulie, spre 15…16 grade, în perioada 15-21 iulie, apoi este posibilă o scădere ușoară a acestora spre medii de 14 grade.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de

referință.

Vremea în Moldova

Media temperaturilor maxime va fi în creștere de la valori în jurul a 24 de grade, în data de 13 iulie, până spre 26 de grade, în ziua de 14 iulie. În perioada 15-23 iulie, vor fi mici variații ale temperaturilor diurne, acestea urmând a oscila la medii de 27-28 de grade, valori apropiate de normele climatologice.

Spre finalul perioadei de referință (în zilele de 25 și 26 iulie) este posibilă o încălzire, astfel media maximelor va tinde spre 29…30 de grade. În ceea ce privește temperaturile minime, media acestora se va situa în jur de 14 grade, în nopțile de 14 și 15 iulie și între 15…17 grade în restul intervalului de referință. Vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a intervalului.

Vremea în Dobrogea

Temperaturile maxime vor crește de la o medie de 24 de grade în data de 13 iulie, până spre valori de 27 de grade în ziua de 14 iulie. Apoi, până la finalul perioadei de referință, vor fi mici variații ale temperaturilor diurne, acestea urmând a oscila la medii de 28-30 de grade, cu valorile mai mici în zona costieră și cu cele mai ridicate în partea continentală a regiunii. Minimele termice vor fi în general constante și se vor menține la medii de 18…20 de grade, cu cele mai mari valori pe litoral și în deltă.

Potrivit ANM, pe tot parcursul intervalului de referință vor fi manifestări de instabilitate atmosferică.

Vremea în Muntenia

Media temperaturilor maxime va fi în creștere de la valori în jurul a 25 de grade în data de 13 iulie, până spre 30 de grade în ziua de 14 iulie. În perioada 15-23 iulie, temperaturile se vor menține în jurul valorilor de 28-30 de grade, cu o tendință de creștere ușoară la finalul intervalului (zilele de 25 și 26 iulie), spre o medie de 31…32 de grade. Minimele termice vor fi în general constante și se vor menține la medii de 15-18 grade pe tot parcursul celor două săptămâni.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință, dar mai ales în intervalele 16-18 iulie și 21-24 iulie.

Vremea în Oltenia

Vor fi oscilații ale temperaturilor diurne pe tot parcursul intervalului de două săptămâni, astfel media acestora va crește de la 27 la 31-32 de grade Celsius în prima parte a primei săptămâni. Apoi, în perioada 16-24 iulie, maximele termice vor varia între 28 și 30 de grade, valori apropiate de normele climatologice, iar spre finalul perioadei de referință (25 și 26 iulie) vor tinde spre 32…33 de grade. Media temperaturilor minime va fi cuprinsă între 16 și 18 grade, exceptând noaptea de 13 spre 14 iulie când vor fi valori de 14…15 grade.

Momente de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință, dar mai ales în intervalele 16-18 iulie și 21-24 iulie.

Cum va fi vremea la munte

Valorile termice de peste zi vor fi în general constante și se vor situa în medie între 17 și 20 de grade. Pe de altă parte, minimele termice vor avea valori medii de 10…12 grade, mai puțin în noaptea de 13 spre 14 iulie, când acestea vor coborî spre 8 grade.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de

referință.