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Cod galben de furtuni în mai multe zone din țară. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină

ANM a emis luni un cod galben de furtuni pentru mai multe zone din România. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului.
Cod galben de furtuni în mai multe zone din țară. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină
MARIUS DUMBRAVEANU / MEDIAFAXFOTO
Maria Nițu
13 iul. 2026, 10:15, Social
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o atenționare meteorologică de tip Cod galben de instabilitate atmosferică, care este valabilă în mai multe regiuni ale României.

Meteorologii spun că, pe parcursul după-amiezii, sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii și grindină de mici dimensiuni.

Atenționarea este valabilă luni, 13 iulie, între orele 13:00 și 20:00, iar zonele vizate sunt cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Transilvaniei, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, local în Carpații Orientali și sud-vestul Dobrogei.

Potrivit ANM, în aceste regiuni vremea va deveni destul de instabilă, iar fenomenele se pot manifesta pe intervale scurte, dar intensitatea va fi destul de ridicată.

„Luni (13 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali și sud-vestul Dobrogei. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).”, transmite ANM.

Sursa foto: ANM

Meteorologii atrag atenția că precipitațiile pot fi însemnate cantitativ într-un timp foarte scurt.

„În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.”, mai transmite ANM.

Aceasta mai recomandă populației din zonele vizate să urmărească actualizările meteorologice și să fie precaută în timpul manifestării fenomenelor periculoase, mai ales în cazul deplasărilor sau al activităților desfășurate în aer liber.

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