Prima pagină » Meteo » Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea până pe 3 august

Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea până pe 3 august

ANM a publicat marți estimările meteorologice pentru intervalul 6 iulie - 3 august 2026. Meteorologii anunță temperaturi mai scăzute la începutul intervalului în unele regiuni, apoi valori peste cele normale, mai ales în vestul țării.
Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea până pe 3 august
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
07 iul. 2026, 08:59, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Săptămâna 6 iulie – 13 iulie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nord-estice și local în cele centrale și sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Săptămâna 13 iulie – 20 iulie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în jumătatea vestică a teritoriului, dar mai ales în extremitatea de vest, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 20 iulie – 27 iulie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în cele vestice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 27 iulie – 3 august

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
Ronaldo a găsit vinovatul după eliminarea Braziliei de la Mondial: „Din cauza lui am pierdut!” + L-a făcut praf și pe Vinicius
GSP.ro
Programul lui Nicușor Dan la Summitul NATO. Președintele va fi însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la recepţia oferită de Erdoğan
Gandul
Furtuni puternice lovesc România. 37 de județe sunt vizate de avertizarea ANM
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Principalele mize ale summitului NATO de la Ankara
Libertatea
Rezultate Bacalaureat 2026. Rata de promovare a crescut la 74,8%, iar 45 de absolvenți au obținut media 10
CSID
2026: Când este cel mai bun moment să verifici presiunea în anvelope: la rece sau la cald?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da