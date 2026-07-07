Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea până pe 3 august

Săptămâna 6 iulie – 13 iulie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nord-estice și local în cele centrale și sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Săptămâna 13 iulie – 20 iulie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în jumătatea vestică a teritoriului, dar mai ales în extremitatea de vest, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 20 iulie – 27 iulie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în cele vestice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 27 iulie – 3 august

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.