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Avertizare ANM: Cod portocaliu de ploi torențiale în Dâmbovița și Prahova. Cod galben în mai multe județe și în București

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, avertizări Cod galben și Cod portocaliu de instabilitate atmosferică și averse torențiale pentru mai multe zone ale țării.
Avertizare ANM: Cod portocaliu de ploi torențiale în Dâmbovița și Prahova. Cod galben în mai multe județe și în București
Iulian Moşneagu
09 iul. 2026, 11:12, Știrile zilei
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Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabilă de joi, 9 iulie, ora 12:00, până vineri, 10 iulie, ora 02:00.

Zonele vizate sunt Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, unde vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Potrivit ANM, vântul va avea viteze la rafală de 50…70 km/h, iar pe arii restrânse vor fi vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Codul galben vizează municipiul București și județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Călărași și Constanța.

Cod portocaliu în Dâmbovița și Prahova

Meteorologii au emis și o avertizare Cod portocaliu pentru județele Dâmbovița și Prahova, valabilă joi, 9 iulie, între orele 12.00 și 17.00.

În aceste județe vor fi averse torențiale importante cantitativ. Cantitățile de apă acumulate în timp scurt vor fi de 30…40 l/mp și, pe arii restrânse, de peste 50…60 l/mp, în special în zonele deluroase și montane.

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