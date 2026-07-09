România, în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a-și putea aduce animalul de companie la birou

Un sondaj realizat de compania Mars pe un eșantion de 16.000 de angajați din mai multe țări arată că peste jumătate dintre respondenți ar lua în calcul schimbarea locului de muncă dacă noul angajator le-ar permite să vină la birou cu animalul de companie, arată Euronews.

Românii, printre cei mai deschiși la ideea unui birou „pet-friendly”

Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispuși să își schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupă astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de:

Grecia – 64% Elveția – 64% Ungaria – 63%

La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională.

Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou

Analiza platformei de recrutare Flexa arată că 64% dintre anunțurile de angajare din Marea Britanie menționează că animalele de companie sunt binevenite la locul de muncă.

Urmează:

Germania – 45% Statele Unite – 42% Australia – 32% Franța – 28% Țările de Jos – 28% Spania – 27% Irlanda – 17%

Diferențele arată că politicile privind animalele de companie la birou variază considerabil de la o țară la alta.

Ce beneficii văd specialiștii

Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Printre beneficiile identificate se numără reducerea stresului și anxietății, îmbunătățirea relațiilor dintre colegi și chiar creșterea capacității de concentrare și a productivității. Pe de altă parte, specialiștii atrag atenția că o astfel de politică trebuie implementată cu grijă. Există angajați alergici la părul de animale sau care se tem de câini, iar companiile trebuie să ia în calcul măsuri suplimentare privind siguranța și asigurările.

Cum poate funcționa un birou în care sunt acceptate animale

Raportul recomandă companiilor care vor să adopte politici „pet-friendly” să amenajeze spații separate pentru angajații care nu doresc contact cu animalele. De asemenea să asigure facilități precum zone exterioare pentru plimbare, puncte de hidratare și spații verzi. O idee inedită propusă de autori este realizarea unui „CV canin”, în care fiecare animal să fie prezentat colegilor prin câteva informații despre temperament și comportament, pentru a facilita integrarea în colectiv.

Studiul arată că, pe lângă accesul animalelor la birou, angajații apreciază și alte beneficii dedicate proprietarilor de animale, precum programul flexibil, asigurările veterinare, sprijinul financiar pentru îngrijirea animalului în timpul deplasărilor de serviciu. Un beneficiu excelent ar putea fi și concediul plătit atunci când animalul este bolnav ori abia a fost adoptat.