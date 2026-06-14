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Trucurile de pe TikTok ar putea pune în pericol viața animalului tău de companie. Avertismentul unei organizații caritabile

O organizație caritabilă veterinară din Marea Britanie avertizează că aplicarea sfaturilor veterinare găsite pe TikTok sau pe alte platforme sociale, fără a fi verificate cu atenție, reprezintă un pericol pentru viața animalelor de companie.
Trucurile de pe TikTok ar putea pune în pericol viața animalului tău de companie. Avertismentul unei organizații caritabile
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
14 iun. 2026, 14:45, Social
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People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA), o organizație caritabilă veterinară din Marea Britanie, a avertizat că „trucurile” apărute pe TikTok și pe alte platforme sociale ar putea pune în pericol viața animalelor de companie dacă nu sunt verificate cu atenție.

Potrivit organizației, în spațiul online au apărut clipuri virale online în care stăpânii sunt încurajați să le dea câinilor ibuprofen pentru leziuni, deși acest medicament este toxic pentru animale de companie.

„Ibuprofenul este 100% interzis pentru toate animalele de companie, iar paracetamolul este foarte toxic pentru pisici”, a spus Cat Henstridge, un medic veterinar care oferă sfaturi privind îngrijirea animalelor de companie unei comunități online de peste 400.000 de urmăritori.

Henstridge a subliniat că regula de aur într-o situație în care animalul de companie nu se simte bine este ca stăpânul acestuia să consulte mai întâi medicul veterinar, scrie DPA.

Unele sfaturi sunt utile, altele privind administrarea de medicamente pot fi periculoase

Medicul veterinar a atras atenția asupra faptului că deși unele sfaturi generale privind animalele de companie pot fi utile, acest lucru nu se aplică și în cazul administrării de medicamente.

„Când vine vorba de medicamente, profesia veterinară trebuie să fie prima opțiune. Animalele procesează medicamentele într-un mod foarte diferit față de oameni. Ceva care este sigur pentru oameni poate fi toxic sau chiar periculos pentru viața animalelor de companie”, a spus Henstridge.

Pe de altă parte, Catherine Burke, medic veterinar la PDSA, înțelege faptul că rețelele sociale oferă proprietarilor de animale de companie „ajutor rapid”, dar acest lucru prezintă un risc pentru sănătatea animalelor.

„Urmarea acestor sfaturi virale poate întârzia proprietarii de animale de companie să solicite îngrijire veterinară adecvată, în condițiile în care tratamentul precoce poate face o diferență semnificativă pentru sănătate și bunăstare”, a conchis medicul.

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