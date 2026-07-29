Medicii veterinari dezvăluie secretul unei vieți mai lungi pentru câini

Toți iubitorii de câini își doresc același lucru: o viață lungă și fericită pentru prietenul lor blănos. Medicii veterinari spun că longevitatea nu ține de un produs miraculos, ci de obiceiuri zilnice, respectate constant, conform goodhousekeeping.com.

Scopul nu este doar prelungirea vieții, ci și „anii sănătoși”, petrecuți fără durere sau boli. Deși genetica și rasa joacă un rol important, câteva rutine simple pot adăuga ani buni de viață.

Dieta de calitate, prima piatră de temelie

Nutriția este considerată fundamentul sănătății unui câine, spun specialiștii veterinari. Etichetele hranei pentru animale arată adesea doar cerințele minime, nu neapărat ce e ideal. Vizitele la cabinetul veterinar oferă recomandări bazate pe dovezi, spre deosebire de sfaturile din magazinele de profil. O dietă bine aleasă îi oferă câinelui cea mai bună bază pentru sănătate pe termen lung.

De ce contează greutatea corporală

Menținerea unei greutăți sănătoase reduce riscul de artrită, diabet și boli de inimă la câini. Specialiștii recomandă măsurarea exactă a porțiilor și limitarea gustărilor la 10% din caloriile zilnice. Un studiu al Institutului Purina a arătat că labradorii ținuți la greutate ideală au trăit cu 1,8 ani mai mult. Diferența reprezintă o creștere de aproximativ 15% a duratei de viață.

Igiena dentară, un obicei subestimat

Periajul zilnic al dinților pare un detaliu minor, dar are efecte majore asupra sănătății generale. Problemele dentare netratate pot provoca inflamații care afectează inima, ficatul și rinichii câinelui. Medicii veterinari recomandă folosirea unei paste de dinți speciale, dedicate exclusiv animalelor de companie. Jucăriile dentare și curățările profesionale periodice completează rutina de igienă orală.

Mișcarea zilnică, esențială pentru corp și minte

Câinii au fost crescuți timp de secole pentru a duce o viață activă și solicitantă. Plimbările zilnice oferă exercițiu fizic, dar și o modalitate naturală de reducere a stresului. Explorarea mirosurilor și a mediului înconjurător le stimulează mintea la fel de mult ca mușchii. Chiar și câinii bătrâni, cu mobilitate redusă, beneficiază de 10-15 minute de mișcare zilnică.

Jocurile cu miros, jucăriile-puzzle pentru hrană și dresajul de bază completează stimularea mentală necesară. Câinii activi tind să își păstreze mai bine agilitatea și claritatea mentală la bătrânețe. Toate aceste obiceiuri simple, aplicate constant, pot adăuga unul până la trei ani de viață unui câine.