BBC: Zece femei îl acuză pe Jared Leto de hărțuire și abuz sexual. Unele spun că erau minore la momentul faptelor

Documentarul BBC, intitulat Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, reunește acuzații care se referă la perioada 2002–2016, când actorul avea între 30 și 44 de ani. Leto nu a fost pus sub acuzare în acest caz, iar reprezentanții săi au negat în trecut toate acuzațiile similare formulate împotriva sa.

Acuzațiile prezentate în documentar

Una dintre femei, identificată sub pseudonimul Isabel, afirmă că avea 17 ani când l-a întâlnit pe Jared Leto într-un magazin din Las Vegas. Potrivit mărturiei sale, actorul ar fi invitat-o într-un motel, unde ar fi constrâns-o la un contact sexual nedorit în baie. O altă femeie susține că a avut un raport sexual cu Leto în California când avea tot 17 ani, după ce ar fi fost contactată în culisele unui concert al trupei Thirty Seconds to Mars.

O a treia martoră povestește că avea doar 14 ani când artistul ar fi făcut remarci cu tentă sexuală la adresa ei și ar fi cerut ca aceasta să fie dusă în culise după un concert. O altă femeie afirmă că, la 16 ani, după ce l-a cunoscut prin intermediul unei agenții de modelling, Leto ar fi început să o contacteze insistent și să îi adreseze întrebări cu caracter sexual. Ea susține că ulterior ar fi primit și o propunere de a semna un acord de confidențialitate (NDA), document pe care BBC afirmă că l-a consultat.

BBC spune că a verificat o parte dintre dovezi

Potrivit BBC, jurnalistii au analizat fotografii, conversații și schimburi de mesaje din perioada în care s-ar fi petrecut incidentele, precum și alte documente care susțin declarațiile intervievatelor. În documentar apar și doi foști colaboratori ai trupei Thirty Seconds to Mars, care spun că au fost deranjați de modul în care Jared Leto interacționa cu fanele adolescente, pe care le invita frecvent în culise, în cabine sau în studiourile de înregistrări.

Nu sunt primele acuzații

Documentarul BBC vine la aproximativ un an după o investigație publicată de revista americană Air Mail, în care alte nouă femei au formulat acuzații similare împotriva actorului și muzicianului. La acel moment, reprezentanții lui Jared Leto au transmis că „toate acuzațiile sunt negate în mod expres”, susținând că artistul respinge integral afirmațiile privind un comportament sexual nepotrivit. BBC afirmă că a identificat peste 120 de acuzații publice apărute de-a lungul anilor pe internet cu privire la comportamentul lui Leto față de femei, însă acestea nu reprezintă, în sine, constatări judiciare și nu echivalează cu o condamnare.

Un actor premiat cu Oscar și liderul trupei Thirty Seconds to Mars

Jared Leto, în vârstă de 54 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți actori și muzicieni de la Hollywood. A câștigat Premiul Oscar pentru rolul din Dallas Buyers Club și a jucat în producții precum Requiem for a Dream, American Psycho, Panic Room și Suicide Squad. În paralel, conduce trupa rock Thirty Seconds to Mars, fondată împreună cu fratele său, Shannon Leto. Până în prezent, nu au fost anunțate noi acuzații penale împotriva actorului în urma documentarului BBC, iar acesta nu a răspuns public noilor acuzații prezentate în investigație.