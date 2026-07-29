Prima pagină » Social » Tot mai mulți tineri români născuți în Italia iau în calcul să lucreze în România când află ce salarii sunt aici

Tot mai mulți tineri români născuți în Italia iau în calcul să lucreze în România când află ce salarii sunt aici

Generația a doua de români plecați în Italia, copiii primei generații, în special cei cu pregătire academică, se uită cu interes spre salariile din România. Afirmația îi aparține Consulului General al României în Italia, dr. Cosmin Dumitrescu.
Tot mai mulți tineri români născuți în Italia iau în calcul să lucreze în România când află ce salarii sunt aici
Facebook/dr. Cosmin Dumitrescu
Luiza Moldovan
29 iul. 2026, 13:47, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Generația a doua de români, cea născută în familii autentic românești dar plecate în Italia, nu știe nimic despre România, dau, dacă știe, știe foarte puțin.

Cu toate astea, generația a doua de români se declară interesată să învețe tot mai multe despre România.

Potrivit Consulului General al României, dr. Cosmin Dumitrescu, „tineri studenți universitari, masteranzi, absolvenți ori chiar doctoranzi, aflați încă la o vârstă foarte tânără” descoperă oportunități neașteptate pe piața muncii din România.

„Nu vorbesc doar despre București”

„Poate o parte dintre dumneavoastră o să fiți surprinși să aflați că, în România, în marile orașe și nu vorbesc doar de București, ci de aproape toate marile orașe care au o altă dezvoltare economică decât restul României, salariile pe care proaspeții absolvenți de universități din afara țării le pot avea sunt superioare.

Sunt, de foarte multe ori, superioare celor pe care le pot găsi aici. Pot vorbi și da exemplul Italiei, unde proaspeții absolvenți se uită la salarii în jur de 1.000 de euro, iar dacă merg la București ori în alte orașe mari, la filialele acelorași companii multinaționale, dar cu branch-uri din țara noastră, salariile vor fi peste acest nivel”, a spus acesta într-un interviu.

„Se uită cu foarte mult interes spre România”

Rezerva tinerilor români aparținând generației a doua e îndrituită de informațiile trecute printr-un filtru emoțional și ppersonal puternic, primite de la părinți despre România, dar, la o privire ceva mai atentă, ei află că diferențele salariale la un entry-level cu pregătire academică trece, în țara noastră, peste nivelul din Italia:

Toate aceste informații, când ajung la acești tineri extraordinari, care sunt foarte bine educați și au performanțe intelectuale absolut remarcabile, îi fac, de fapt, să ridice sprânceana și să se uite cu foarte mult interes către România.

Este sigur că difuzarea unor astfel de informații în rândul lor poate fi oarecum dificilă”.

„În virtutea a ceea ce au aflat de la generațiile anterioare, privesc oarecum cu rezervă”

Dacă vine doar dinspre misiunile României în afara țării, mulți dintre ei nu au foarte mult contact cu misiunile noastre, iar alții, în virtutea a ceea ce au aflat din familie ori de la prima generație de emigranți, privesc oarecum cu rezervă accesul către ambasade și consulatele României, când vine vorba despre o comunicare de acest tip privind oportunitățile profesionale”, a mai comentat acesta.

Recomandarea video

VIDEO: „E ca și cum un păianjen uriaș ar devora peisajul”. Cablurile de fibră optică folosite de armatele Rusiei și Ucrainei pentru controlul dronelor au împânzit pădurile și câmpurile de-a lungul liniilor frontului, cu un impact major asupra naturii
G4Media
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.ro
Spaima hackerilor este comuna Ciurila din județul Cluj, arată un raport. Cum a ajuns site-ul localității să fie mai impenetrabil decât platformele BNR sau ale Autorității pentru Digitalizarea României
Gandul
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
Cancan
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
Prosport
De ce a suspendat Curtea de Apel București licența ROMATSA: „Au creat un cerc închis și de 15 ani folosesc o metodă exclusivistă de recrutare”
Libertatea
O simplă înțepătură de țânțar poate afecta creierul. Ce este encefalita japoneză și care sunt simptomele ce necesită internare de urgență
CSID
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia