Tot mai mulți tineri români născuți în Italia iau în calcul să lucreze în România când află ce salarii sunt aici

Generația a doua de români, cea născută în familii autentic românești dar plecate în Italia, nu știe nimic despre România, dau, dacă știe, știe foarte puțin.

Cu toate astea, generația a doua de români se declară interesată să învețe tot mai multe despre România.

Potrivit Consulului General al României, dr. Cosmin Dumitrescu, „tineri studenți universitari, masteranzi, absolvenți ori chiar doctoranzi, aflați încă la o vârstă foarte tânără” descoperă oportunități neașteptate pe piața muncii din România.

„Nu vorbesc doar despre București”

„Poate o parte dintre dumneavoastră o să fiți surprinși să aflați că, în România, în marile orașe și nu vorbesc doar de București, ci de aproape toate marile orașe care au o altă dezvoltare economică decât restul României, salariile pe care proaspeții absolvenți de universități din afara țării le pot avea sunt superioare.

Sunt, de foarte multe ori, superioare celor pe care le pot găsi aici. Pot vorbi și da exemplul Italiei, unde proaspeții absolvenți se uită la salarii în jur de 1.000 de euro, iar dacă merg la București ori în alte orașe mari, la filialele acelorași companii multinaționale, dar cu branch-uri din țara noastră, salariile vor fi peste acest nivel”, a spus acesta într-un interviu.

„Se uită cu foarte mult interes spre România”

Rezerva tinerilor români aparținând generației a doua e îndrituită de informațiile trecute printr-un filtru emoțional și ppersonal puternic, primite de la părinți despre România, dar, la o privire ceva mai atentă, ei află că diferențele salariale la un entry-level cu pregătire academică trece, în țara noastră, peste nivelul din Italia:

„Toate aceste informații, când ajung la acești tineri extraordinari, care sunt foarte bine educați și au performanțe intelectuale absolut remarcabile, îi fac, de fapt, să ridice sprânceana și să se uite cu foarte mult interes către România.

Este sigur că difuzarea unor astfel de informații în rândul lor poate fi oarecum dificilă”.

„În virtutea a ceea ce au aflat de la generațiile anterioare, privesc oarecum cu rezervă”

„Dacă vine doar dinspre misiunile României în afara țării, mulți dintre ei nu au foarte mult contact cu misiunile noastre, iar alții, în virtutea a ceea ce au aflat din familie ori de la prima generație de emigranți, privesc oarecum cu rezervă accesul către ambasade și consulatele României, când vine vorba despre o comunicare de acest tip privind oportunitățile profesionale”, a mai comentat acesta.