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Țoiu: Record pentru bursele României. Aproape 89.000 de tineri străini au aplicat, peste jumătate sunt din Asia

Un număr record de 88.795 de tineri din peste 150 de țări au aplicat în acest an pentru o bursă de studii oferită de Guvernul României, a anunțat ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Mai mult de jumătate dintre candidaturi provin din Asia.
Țoiu: Record pentru bursele României. Aproape 89.000 de tineri străini au aplicat, peste jumătate sunt din Asia
Foto cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
29 iul. 2026, 13:50, Social
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Oana Țoiu a anunțat miercuri că 88.795 de candidaturi au fost depuse în acest an pentru bursele de studii în România, unul dintre principalele instrumente de diplomație educațională ale Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit ministrei, numărul candidaturilor este de 19 ori mai mare decât cel înregistrat în urmă cu patru ani.

„Punți între România și locurile de unde au venit”

„Ce văd acești tineri în România? Dincolo de o țară care merită cunoscută, văd universități care formează ingineri, medici, juriști, oameni de IT, artiști și o șansă de a-și construi un viitor pornind de aici. Văd, cel mai probabil, și progresul nostru din ultimii 30 de ani și, cu siguranță, apartenența la Uniunea Europeană și șansele pe care le ai aici și pornind de aici”, a declarat Oana Țoiu.

Ministra a precizat că, după parcurgerea tuturor etapelor de validare interinstituțională, rezultatele finale vor fi transmise tuturor candidaților, iar cei selectați vor studia, în baza burselor Guvernului României, în centre universitare din întreaga țară.

„Peste câțiva ani, mulți dintre ei se vor întoarce acasă cu o diplomă românească și cu o legătură de-o viață cu țara noastră, iar alții vor rămâne punți între România și locurile din care au venit”, a mai spus Oana Țoiu.

De unde vin candidații la burse

Potrivit datelor MAE, 46.321 de candidaturi, adică 52,2% din total, provin din Asia.

Pe locul al doilea se află Africa, cu 39.669 de candidaturi (44,7%), urmată de America de Nord (1.718 – 1,9%), America de Sud (974 – 1,1%), Europa din afara Uniunii Europene (97 – 0,1%) și Oceania (16 candidaturi).

Top 10 țări după numărul de candidaturi:

Pakistan – 14.515
Afganistan – 8.956
Bangladesh – 8.916
Nigeria – 4.524
Siria – 3.257
Palestina – 2.677
Ciad – 2.488
Indonezia – 2.417
Etiopia – 2.408
Somalia – 2.108.

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