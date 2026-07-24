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Noi nume pe Hollywood Walk of Fame. Ce vedete vor primi câte o stea în anul 2027

Hollywood Walk of Fame va primi o nouă serie de personalități marcante din industria divertismentului, după ce Camera de Comerț de la Hollywood a anunțat lista laureaților pentru promoția 2027.
Noi nume pe Hollywood Walk of Fame. Ce vedete vor primi câte o stea în anul 2027
Pedro Pascal, Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
24 iul. 2026, 21:32, Știrile zilei
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Printre cei selectați se numără actorii Pedro Pascal, Lisa Kudrow, Idris Elba și Kate Hudson, dar și trupa Linkin Park, alături de alte nume importante din cinematografie, televiziune și muzică, relatează The Independent.

Anunțul oficial a fost făcut în cadrul unei conferințe organizate la Funko Hollywood, unde reprezentanții Hollywood Chamber of Commerce au prezentat lista completă a celor care vor primi celebrele stele amplasate pe bulevardul Hollywood Walk of Fame.

Surorile Fanning intră în istorie

Printre laureații din categoria film se numără Cheech și Chong, Idris Elba, Sam Elliott, Delroy Lindo, Sam Rockwell, Ted Sarandos, dar și Dakota și Elle Fanning. Cele două actrițe vor deveni primele surori care vor beneficia de o ceremonie comună de inaugurare a unei stele duble pe Hollywood Walk of Fame.

Pedro Pascal și Lisa Kudrow, recompensați pentru cariera în televiziune

La categoria televiziune au fost selectați Pedro Pascal, cunoscut pentru rolurile din „The Last of Us” și „The Mandalorian”, Lisa Kudrow, David Alan Grier, Adam Scott, Bill Lawrence, Jeff Probst, Keke Palmer și Raven-Symoné.

În domeniul muzicii, vor primi stele artista columbiană Karol G, DJ-ul francez David Guetta, trupa Linkin Park, Lil Wayne, Sia, The Smashing Pumpkins, Grandmaster Flash, Ramones, Mark Shaiman și Waylon Jennings, acesta din urmă fiind recompensat postum.

Ceremoniile vor avea loc în următorii doi ani

Comitetul de selecție al Hollywood Walk of Fame a ales câștigătorii dintre sute de nominalizări, iar lista a fost aprobată de Consiliul Director al Hollywood Chamber of Commerce.

Președintele comitetului de selecție, Peter Roth, a declarat că laureații au avut un impact semnificativ asupra publicului din întreaga lume prin talentul și contribuțiile lor artistice, motiv pentru care merită să își ocupe locul în istoria Hollywoodului.

Datele exacte ale ceremoniilor nu au fost încă stabilite. Potrivit regulamentului, fiecare laureat are la dispoziție doi ani pentru a-și programa evenimentul de inaugurare a stelei.

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