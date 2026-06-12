David Beckham, alături de marile nume ale Hollywoodului. Primește propria stea pe Walk of Fame

Ceremonia este programată în fața complexului Ovation Hollywood din Los Angeles. Beckham va deveni astfel posesorul celei de-a 2.849-a stele de pe celebrul bulevard, potrivit Fox News.

La eveniment sunt așteptați soția sa, Victoria Beckham, și actorul Tom Cruise, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai fostului internațional englez.

Momentul coincide cu startul participării Statelor Unite la Cupa Mondială din 2026, competiție găzduită de SUA, Canada și Mexic.

Recunoaștere pentru contribuția în industria divertismentului

Distincția nu recompensează performanțele sportive ale lui Beckham, ci activitatea sa din industria media și a divertismentului.

Organizatorii au evidențiat contribuția fostului fotbalist prin Studio 99, companie fondată de acesta după retragerea din activitate.

Studio 99 produce documentare, seriale și formate destinate marilor platforme de streaming și televiziune. Proiectele companiei au fost dezvoltate pentru Netflix, Disney+ și Amazon Prime Video.

Potrivit reprezentanților Hollywood Chamber of Commerce, Beckham a avut un impact semnificativ asupra culturii populare și a contribuit la creșterea popularității fotbalului în Statele Unite.

Al patrulea laureat din categoria „Sports Entertainment”

Categoria „Sports Entertainment” a fost creată în 2021 pentru a recompensa personalități care au excelat atât în sport, cât și în divertisment.

Beckham este al patrulea laureat inclus în această categorie.

Printre cei distinși anterior se numără fostul jucător de fotbal american Michael Strahan, actorul Carl Weathers și legenda tenisului Billie Jean King.

Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să demonstreze excelență pe termen lung și o contribuție semnificativă la industria divertismentului.

De la terenul de fotbal la statutul de simbol global

David Beckham este considerat unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din istorie. El a evoluat pentru cluburi precum Manchester United, Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain și LA Galaxy.

Transferul său la LA Galaxy, în 2007, este văzut drept un moment-cheie pentru dezvoltarea fotbalului în Statele Unite.

În ultimii ani, Beckham și-a consolidat statutul de antreprenor și producător media. El este și cofondator al clubului american Inter Miami.

Producătoarea Hollywood Walk of Fame, Ana Martinez, a declarat că momentul este unul potrivit pentru această recunoaștere, având în vedere rolul lui Beckham în promovarea fotbalului în SUA și influența sa la nivel global.

Prin această distincție, fostul căpitan al Angliei se alătură unui grup restrâns de personalități care au lăsat o amprentă atât în sport, cât și în divertisment.