Fiica lui David Beckham intră în industria frumuseții: Harper ar urma să lanseze un brand inspirat din cosmeticele coreene

Potrivit publicațiilor britanice, adolescenta în vârstă de 15 ani lucrează de mai mult timp la acest proiect, iar lansarea este așteptată în 2027.

Informațiile au fost publicate inițial de presa din Marea Britanie, care susține că noul brand se va numi „Harlo by Harper”, după ce procedurile privind înregistrarea mărcii comerciale ar fi fost finalizate.

Până în prezent, Harper Beckham și părinții săi nu au confirmat oficial existența proiectului.

Un brand orientat către tinerii consumatori

Potrivit surselor citate de publicația Cosmopolitan, inițiativa îi aparține în totalitate lui Harper Beckham, care și-ar fi dorit de mai mult timp să își dezvolte propriul brand.

Produsele ar urma să fie adresate în special generațiilor Z și Alpha și să fie inspirate de industria cosmeticelor din Coreea de Sud, unul dintre cele mai dinamice și influente segmente ale pieței globale de beauty.

Sursele susțin că David și Victoria Beckham sprijină proiectul, însă acesta nu ar face parte din strategia comercială a familiei Beckham, fiind conceput ca un brand independent, construit în jurul imaginii lui Harper.

Urmează exemplul mamei sale

Lansarea ar marca intrarea celei mai tinere membre a familiei Beckham într-un domeniu în care Victoria Beckham este deja un nume consacrat. Fosta membră a trupei Spice Girls și-a construit în ultimii ani propriul brand de modă și produse cosmetice premium, iar presa britanică afirmă că Harper a fost inspirată de experiența mamei sale în industria frumuseții și a modei.

Potrivit acelorași informații, adolescenta a apărut frecvent în conținut online dedicat machiajului și produselor de beauty, demonstrând interes pentru acest domeniu încă de la o vârstă fragedă.

Piața brandurilor lansate de celebrități continuă să crească

Dacă informațiile vor fi confirmate, Harper Beckham se va alătura unui număr tot mai mare de celebrități care și-au lansat propriile linii de produse cosmetice, într-o piață evaluată la miliarde de dolari și dominată de influenceri, artiști și personalități din industria divertismentului.

Deocamdată, toate detaliile privind gama de produse, prețurile și calendarul oficial al lansării rămân neconfirmate, iar familia Beckham nu a făcut declarații publice pe această temă.