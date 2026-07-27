Frații Tate vor rămâne în închisoare în SUA până la următoarea audiere de extrădare

Magistratul american Lauren Louis a stabilit o audiere în instanță privind arestarea, pentru 13 august. Atunci se va a stabili dacă frații Tate ar trebui să rămână în închisoare sau să fie eliberați, potrivit The Guardian.

Frații nu s-au prezentat luni în instanță și nici nu a fost necesară prezența lor la tribunal. Ei se află în închisoare de pe 18 iulie când au fost arestați în vederea extrădării în Marea Britanie.

Frații Tate au devenit printre cele mai controversate personalități ale internetului, promovând bogăția, dominația masculină și misoginismul prin intermediul rețelelor de socializare. Noile acuzații sunt cele mai recente dintr-o lungă saga juridică internațională care îi implică pe frații Tate și care s-a extins în SUA, Marea Britanie și România. Frații au negat în repetate rânduri că ar fi făcut vreo greșeală.

Ei au susținut că declarațiile lor violente și misogine au fost scoase din context sau au fost concepute ca glume.

„Au călătorit prin lume și în fiecare lună se întorc în România”

Jackie Perczek, avocata celor doi, a declarat că familia Tate a demonstrat că nu prezintă un risc de fugă întorcându-se în România în fiecare lună, după ce a fost acuzată acolo că atrage femei în scopul exploatării sexuale.

„De trei ani nu au fugit”, a spus ea. „Au călătorit prin lume și în fiecare lună se întorc în România.”

Foștii kickboxeri profesioniști, care au dublă cetățenie americană și britanică, au milioane de urmăritori pe rețelele de socializare și sunt susținători vocali ai lui Donald Trump. Casa Albă a declarat că frații nu ar trebui să se aștepte la niciun ajutor din partea președintelui.

Procurorii din Marea Britanie au declarat că noile acuzații se referă la patru noi cazuri și au fost aduse după ce autoritățile au primit dovezi de la poliția din Bedfordshire, în sud-estul Angliei. Acuzațiile, care se întind din 2010 până în 2017, includ viol, agresiune, trafic de persoane și infracțiuni legate de „imagini indecente cu copii și pornografie extremă”.

Frații sunt deja acuzați de viol, vătămare corporală, trafic de persoane și controlul prostituției în scop lucrativ, în legătură cu alte trei acuzatoare din Marea Britanie, între 2012 și 2015.

Frații Tate s-au mutat în România în 2016 și au fost arestați în 2022, acuzați de participarea la scheme de atragere a femeilor în scopul exploatării sexuale.