FBI: Fugara acuzată de fraudă uriașă cu fonduri COVID, capturată în Jamaica

Procurorii americani susțin că Elaine Angene Escoe, cetățean jamaican în vârstă de 41 de ani, a participat la o schemă prin care au fost obținute în mod fraudulos peste 32 de milioane de dolari din programele federale de sprijin acordate în timpul pandemiei de COVID-19.

Fugara a fost adusă joi în sudul statului Florida, după ce a fost arestată în Jamaica în urma unei operațiuni internaționale. Procurorii, citați în exclusivitate de Fox News, susțin că femeia a fugit din Statele Unite, iar pe numele ei a fost emis un mandat de arestare după ce a lipsit de la termenul de judecată din mai 2025.

Autoritățile susțin că aceasta trăia în Jamaica sub o identitate falsă, fiind localizată după ce FBI a primit o informație privind locul în care se ascundea.

Fraudă și spălare de bani

Potrivit rechizitoriului, Elaine Angene Escoe a fost inculpată în 2025 pentru conspirație în vederea comiterii de fraudă informatică, fraudă informatică, conspirație pentru spălare de bani și mai multe capete de acuzare privind spălarea banilor.

Procurorii susțin că jamaicana a făcut parte din schema de fraudare a programelor federale de ajutor destinate companiilor afectate de pandemia de COVID-19.

Procurorul general interimar al Statelor Unite, Todd Blanche, a declarat că femeia este acuzată că a deturnat fonduri destinate întreprinderilor care aveau nevoie de sprijin în timpul crizei sanitare.

„Aflată pe lista celor mai căutați infractori pentru fraude, Elaine Angene Escoe a obținut zeci de milioane de dolari din fondurile de ajutor COVID, deturnând resurse esențiale de la afacerile legitime, în timpul unei crize naționale. A fugit din țară crezând că poate scăpa de justiție, însă nu a reușit”, a transmis oficialul.

Acesta a adăugat că Departamentul Justiției va continua să îi urmărească pe cei care fraudează programele finanțate din bani publici, indiferent unde încearcă să se ascundă.

FBI: Al patrulea suspect capturat în cinci săptămâni

Directorul FBI, Kash Patel, a precizat că arestarea reprezintă un nou succes al campaniei internaționale desfășurate împotriva marilor fraude financiare.

„Succesul istoric al listei Most Wanted Fraudsters continuă. FBI și partenerii săi l-au capturat pe cel de-al patrulea infractor aflat pe această listă în ultimele cinci săptămâni. Elaine Angene Escoe, căutată de autorități din mai 2025, a fost capturată în Jamaica, unde trăia sub identitatea falsă Harley Newman, și a fost readusă în Statele Unite pentru a răspunde în fața justiției”, a declarat Patel.

Fraude de aproape 1,8 miliarde de dolari

Potrivit acestuia, începând din luna iunie, FBI a readus în Statele Unite peste 30 de fugari considerați ținte de mare valoare. Cei patru suspecți capturați în ultimele cinci săptămâni sunt acuzați, împreună, de fraude estimate la aproape 1,8 miliarde de dolari. FBI susține că aceștia s-au ascuns pe trei continente, timp de peste 3.500 de zile.

La operațiunea care a dus la capturarea și extrădarea lui Elaine Angene Escoe au participat FBI, Homeland Security Investigations, U.S. Marshals Service, autoritățile din Jamaica și Biroul Procurorului din comitatul Palm Beach, instituții responsabile de investigarea infracțiunilor, urmărirea și capturarea fugărilor, precum și de coordonarea procedurilor judiciare.