Un profesor susține că a descoperit o fraudă uriașă realizată cu inteligența artificială la un grup de universități din SUA

Profesorul Roberto Serrano de la Universitatea Brown susține că a detectat ceea ce pare a fi cea mai mare fraudă legată de inteligența artificială din istoria Ivy League, potrivit El País.

Primele semnale de alarmă au apărut în martie atunci când Serrano a analizat rezultatele unui examen intermediar pentru unul dintre cursurile de economie pe care le predă. Examenul susținut de la distanță a avut rezultate perfecte pentru 40 din 86 de studenți. De asemenea, numeroși studenți au avut rezultate aproape perfecte la test.

Ca urmare, profesorul a început să se întrebe dacă studenții au răspuns singuri sau au folosit un program cu inteligență artificială.

„Unele răspunsuri conțineau pasaje neobișnuite care coincideau cu rezultatele obținute după completarea întrebărilor prin ChatGPT”, a declarat Roberto Serrano pentru El País.

Profesorul spune că dovezile fraudei sunt copleșitoare

Suspiciunea s-a amplificat după ce la un examen cu prezență fizică rezultatele au fost dezastruoase. În plus, unii dintre cei care au avut punctaj mare sau maxim la precedentul test nu s-au prezentat la examenul susținut la universitate.

„Dovezile empirice ale fraudei sunt copleșitoare”, a declarat profesorul.

Profesor anti-plagiat

Incidentul evidențiază cât de răspândită a devenit utilizarea inteligenței artificiale în școli. Chiar și studenții de la universitățile Ivy League de înaltă reputație recurg la aceste instrumente pentru a obține note mari deși au promis să respecte un cod de onoare.

Unii profesori se plâng că au devenit „polițiști anti-plagiat”, a căror sarcină principală este să elimine copierea facilitată de inteligența artificială, în loc să predea. Este un joc de-a șoarecele și pisica, mult complicat de tehnologia care se îmbunătățește rapid, susțin experții.

În același timp, experții avertizează că utilizarea acestor instrumente distruge capacitatea studenților lor de a gândi critic, deoarece ei devin iremediabil dependenți de tehnologie.