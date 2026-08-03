Donald Trump a stârnit un nou val de controverse după ce s-a afișat ca Elvis Presley într-o imagine generată cu inteligență artificială

Donald Trump a revenit în centrul atenției după ce a distribuit pe platforma sa, Truth Social, o imagine generată cu inteligență artificială în care este înfățișat drept Elvis Presley, îmbrăcat într-un costum inspirat de celebrul concert „Aloha from Hawaii” din 1973, scrie Euronews. Imaginea face parte dintr-o serie de aproximativ 40 de postări publicate într-un singur weekend, multe dintre ele realizate cu ajutorul inteligenței artificiale și inspirate din personaje sau simboluri populare.

Fanii lui Elvis au reacționat imediat

Postarea a declanșat un val de critici pe rețelele sociale, unde numeroși admiratori ai „Regelui Rock and Roll-ului” au considerat că asocierea este nepotrivită. „Este o insultă pentru toți cei care l-au iubit pe Elvis”, a scris unul dintre utilizatori, în timp ce alții au susținut că fostul președinte folosește imaginea unor personalități celebre pentru a atrage atenția și a-și consolida mesajele politice.

Nu este prima controversă de acest fel

Trump a mai folosit în trecut imagini generate cu inteligență artificială în care apărea în ipostaze inspirate din cultura pop. Printre acestea s-au numărat reprezentări în rolul lui Superman, imagini cu tematică Star Wars, dar și o fotografie în care era prezentat ca Iisus, care a stârnit, la rândul ei, reacții puternice. În ultimele zile, fostul lider de la Casa Albă a publicat și imagini în care apărea purtând șepci inscripționate cu mesajul „Trump 2028”, alimentând din nou speculațiile privind intenția sa de a încerca să obțină un nou mandat prezidențial, deși Constituția SUA limitează un președinte la două mandate alese.

O strategie bazată pe imagini virale

Analiștii spun că Trump folosește frecvent imagini generate cu inteligență artificială pentru a domina conversațiile din mediul online și pentru a genera reacții rapide, indiferent dacă acestea sunt favorabile sau critice. De această dată însă, alegerea lui Elvis Presley a stârnit nemulțumirea unei părți a comunității muzicale, care consideră că legenda rock and roll-ului nu ar trebui transformată într-un simbol al confruntărilor politice.