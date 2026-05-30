Trump se compară cu un Elvis Presley „fără chitară”. Președintele vrea să ia locul artiștilor care și-au anulat participarea la festivitățile dedicate celei de-a 250-a aniversări a independenței

Confruntat cu dezertările artiștilor așteptați inițial pentru sărbătorirea celei de-a 250-a aniversări a independenței Statelor Unite, Donald Trump a declarat sâmbătă că ia în considerare anularea concertelor pentru a susține el însuși un discurs la Washington, mergând până la a se compara cu un Elvis Presley „fără chitară”, potrivit Le Figaro.

Într-un mesaj pe rețeaua sa de socializare, Donald Trump susține că a cerut echipei sale să examineze „fezabilitatea” unui miting numit „AMERICA IS BACK Rally”, care va avea loc „ miercuri, la Washington, la aceeași oră, în același loc”, unde „sunt invitați doar marii patrioți”. Republicanul nu a specificat la ce eveniment artistic se referă sau la ce artiști ar fi implicați.

„Înțeleg că artiștii primesc „aplauze” din cauza spectacolului lor de miercuri, așa că mă gândesc să aduc Atracția Numărul Unu oriunde în lume, omul care atrage un public mult mai numeros decât Elvis în perioada sa de glorie, și o face fără chitară, omul care iubește țara noastră mai mult decât oricine altcineva și omul despre care unii spun că este cel mai mare președinte din istorie. DONALD J. TRUMP, să ia locul acestor „artiști” de mâna a treia, bine plătiți, și să țină un discurs important, mobilizând țara, așa cum am făcut eu de când sunt președinte! Acum doi ani, Statele Unite erau MOARTE. Acum avem cea mai „FIERBINTE” țară din lume. Nu vreau așa-numiții „artiști” care sunt plătiți mult prea mulți bani, care nu sunt fericiți. Vreau doar să fiu înconjurat de oameni fericiți, oameni inteligenți, oameni de succes și oameni care știu cum să CÂȘTIGE. Așadar, prin intermediul acestui ADEVĂR, le ordon reprezentanților mei să analizeze fezabilitatea organizării unui miting AMERICA IS BACK miercuri, la Washington, D.C., la aceeași oră, în aceeași locație. Doar Marii Patrioți sunt invitați – Va fi o Sărbătoare Sălbatică și Frumoasă a Americii”, a declarat președintele SUA într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.

Artiștii au invocat tensiuni politice

Mesajul său vine însă în contextul în care planul Casei Albe de a organiza o importantă sărbătoare muzicală pentru a 250-a aniversare a independenței americane a suferit un serios eșec vineri, după ce cinci artiști s-au retras, invocând tensiuni politice. Doar patru artiști au mai rămas din cei nouă anunțați inițial miercuri de comitetul responsabil de festivitățile programate între 25 iunie și 10 iulie pe National Mall din Washington.

„Din păcate, ceea ce ni s-a prezentat ca o celebrare a țării noastre a evoluat în ceva mult mai controversat decât ceea ce am fost de acord să fac parte”, a declarat Bret Michaels, solistul trupei Poison, care urma să cânte la eveniment. Donald Trump a căutat în mod clar să-și lase amprenta cu ocazia acestei aniversări de vară – în special prin programarea unui turneu de arte marțiale mixte (MMA) pe peluza Casei Albe pe 14 iunie, ziua în care împlinește 80 de ani.