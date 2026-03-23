UPDATE. Președintele Parlamentului iranian, Ghalibaf, a declarat că Iranul nu a purtat negocieri cu SUA, și a numit totul o știre falsă pentru a manipula piețele.

UPDATE. Bloomberg: Israelul intenționează să continue atacurile asupra Iranului, evitând deocamdată infrastructura energetică.

UPDATE. Axios: Mediatorii încearcă să organizeze discuții la Islamabad la sfârșitul acestei săptămâni, Ghalibaf conducând delegația Iranului, iar Witkoff, Kushner și, eventual, JD Vance reprezentând SUA.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, poartă discuții cu Statele Unite, relatează The Jerusalem Post , citând o sursă israeliană. Donald Trump a declarat că cele două părți au purtat „discuții productive” în ultimele două zile, în timp ce Ministerul iranian de Externe a negat orice contact cu Statele Unite. Donald Trump a declarat că discuțiile au avut loc cu „cel mai respectat om din Iran”. El a subliniat că nu este vorba despre liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, de care „nimeni nu a auzit”. Partea americană a fost reprezentată de trimisul prezidențial special Steve Witkoff și de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Mohammad Bagher Ghalibaf a condus poliția iraniană în anii 2000, a candidat la președinție și apoi a devenit primar al Teheranului (funcție în care a fost reales ulterior de două ori). În 2013, Ghalibaf a candidat din nou la președinție, dar a terminat pe locul doi. În 2020, a fost ales președinte al parlamentului. Președintele SUA a anunțat astăzi că, în urma contactelor recente cu Iranul, a instruit Pentagonul să nu atace infrastructura energetică iraniană în următoarele cinci zile. Deciziile ulterioare vor depinde de rezultatele „întâlnirilor și discuțiilor actuale”, a explicat Trump. Ministerul iranian de Externe a declarat că declarația liderului american a avut ca scop reducerea prețurilor la energie și câștigarea de timp pentru implementarea planurilor sale militare.

UPDATE. După mesajul lui Trump despre negocierile purtate cu Iranul, Casa Albă a postat mesajul: Pace prin Putere.

UPDATE. Noi declarații făcute de Donald Trump pe tema Iranului:

Avem de-a face cu un om pe care îl consider cel mai respectat și liderul. Nu este vorba de Liderul Suprem; nimeni nu a mai auzit nimic de el și nu știm dacă mai este în viață.

Nu vreau ca liderul Iranului să fie ucis; nimeni nu-și dorește asta în acest moment.

Vrem praful nuclear. O să-l vrem, și cred că o să-l și primim. Am fost de acord cu asta – da, o să-l primim; am fost de acord cu asta.

Nu vrem niciun fel de îmbogățire, dar vrem totuși uraniul îmbogățit. Dacă se va întâmpla acest lucru, va fi un început excelent pentru Iran în procesul de reconstrucție.

Reporter: Dacă războiul se apropie de sfârșit, mai aveți nevoie de 200 de miliarde de dolari? Trump: E întotdeauna bine să ai la dispoziție o astfel de sumă. Trăim într-o lume foarte tensionată, iar democrații o încing și mai mult…

Reporter: Dacă aceste discuții decurg bine și ajungeți la un acord de încetare a focului cu Iranul, credeți că Israelul va respecta acest acord? Trump: Cred că Israelul va fi foarte mulțumit de ceea ce vom obține. Cred că vor fi foarte mulțumiți.

Se așteptau ca noi să le aruncăm în aer cele mai mari centrale electrice, a căror construcție a costat peste 10 miliarde de dolari. O singură lovitură – și s-a dus. Se prăbușește. De ce ar vrea asta? Așa că m-au sunat. Nu i-am sunat eu – m-au sunat ei. Vor să încheie o înțelegere.

Reporter: Cum aveți de gând să obțineți uraniul îmbogățit? Trump: E foarte simplu – dacă ajungem la un acord, vom merge și îl vom lua noi înșine. Vreau doar să avem cât mai mult petrol posibil pe piață. Nici măcar nu știm dacă Iranul primește banii aceia.

Orice sumă mică de bani pe care o primește Iranul nu va schimba cu nimic situația în acest război.

Reporter: Dacă veți ajunge să loviți centralele electrice iraniene, în ce fel diferă acest lucru de ceea ce face Rusia în Ucraina? Trump: Cred că este cu totul altceva… Să fie clar, nici mie nu-mi place ce face Rusia, dar este cu totul altceva.

Trump despre Joe Kent: Nu-mi place tipul ăsta. Dacă te uiți la „Adevărurile” lui, vedeai că era de acord cu orice, iar apoi nu mai era. Soția lui a fost ucisă; s-a recăsătorit destul de repede. I-am oferit un post la Casa Albă, iar uite ce-mi face.

Reporter: Dacă le-ați distrus instalațiile nucleare vara trecută, cum puteți susține că acum ar fi vorba de o amenințare iminentă? Trump: Le-am distrus. Dar asta nu înseamnă că, cu echipamentul potrivit, nu se poate săpa și să se recupereze. Nu vrem asta.

Trump despre Mojtaba Khamenei: Nu poate fi contactat; nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu el. Nici acolo nu l-au văzut – se întâmplă ceva cu el. Nu îl consider liderul.

Trump despre un posibil acord cu Iranul: În acest moment există multe puncte de acord cu Iranul, cam 15.

Nu vor avea arme nucleare – asta e punctul numărul unu. Asta e punctul numărul unu, doi și trei.

Nu vor avea niciodată arme nucleare – au fost de acord cu asta.

Trump despre Strâmtoarea Ormuz: Va fi controlată în comun, și poate chiar de mine și de Ayatollah.

Trump despre Iran: Toți cei din regim au fost uciși. Abia acum încep să se miște. Se produce automat o schimbare de regim, dar avem de-a face cu niște oameni pe care îi consider foarte rezonabili, foarte de încredere. Cei din interior știu cine sunt aceștia. Sunt foarte respectați și poate că unul dintre ei va fi exact ceea ce căutăm. Uitați-vă la Venezuela – cât de bine merge acolo. Ne descurcăm foarte bine în Venezuela cu petrolul și cu relația dintre președintele ales și noi. Poate găsim pe cineva de genul acesta în Iran.

Trump despre petrol: Prețul petrolului va scădea vertiginos imediat ce se va încheia acordul. Cred că deja se întâmplă asta astăzi. Acum, avem o șansă foarte serioasă de a încheia un acord care nu garantează nimic. Nu garantez nimic. Nu am de gând să vin aici peste o săptămână sau două și să vă aud pe toți spunând: „Oh, ai spus că…” Nu am spus nimic. Tot ce spun este că suntem în pragul unei posibilități reale de a încheia un acord – și cred că… Uh, dacă aș fi un parior, aș paria pe asta. Dar, repet, nu garantez nimic.

Am avut discuții foarte intense. Domnul Witkoff și domnul Kushner le-au avut. Au mers, aș spune, perfect.

Aș spune că, dacă vor duce asta la bun sfârșit, se va pune capăt acelei probleme, acelui conflict – și cred că îl va pune capăt foarte, foarte substanțial.

Discuțiile au avut loc ieri. Au continuat până ieri seară. Își doresc foarte mult să facă o înțelegere. Și noi am dori să facem o înțelegere.

Ne vom întâlni astăzi – probabil prin telefon, pentru că este foarte greu să găsești o țară. Este foarte greu pentru ei să iasă, cred.

Dar ne vom întâlni, la un moment dat, foarte, foarte curând. Vom avea o perioadă de cinci zile. Vom vedea cum merge și, dacă merge bine, vom ajunge să rezolvăm problema. Altfel, vom continua să ne bombardăm.

UPDATE. Trump spune că SUA au discutat cu „o persoană importantă” din Iran, dar nu cu noul lider suprem.

Întrebat de Kaitlan Collins de la CNN cu cine vorbește SUA în Iran, Trump a spus: „O persoană de top. Nu uitați: am eliminat conducerea din faza unu, faza doi și în mare parte faza trei. Dar avem de-a face cu un om pe care îl cred cel mai respectat și liderul, știți, e puțin cam greu, ei i-au eliminat – noi i-am eliminat pe toți.” Trump a declarat că Steve Witkoff și Jared Kushner au fost implicați în discuții, dar nu a identificat persoana cu care comunicau din partea iraniană. Presat de Collins să spună dacă SUA vorbește cu Khamenei, Trump a declarat: „Nu, nu cu Liderul Suprem”. „Nu am primit vești de la fiu. Din când în când veți vedea o declarație făcută – dar nu știm dacă este în viață”, a adăugat Trump.

UPDATE. Trump spune că există „puncte majore de acord” cu Iranul după discuții.

Președintele Donald Trump a declarat pentru CNN că există „puncte majore de acord” cu Iranul, după ce discuțiile au continuat duminică seara târziu cu doi reprezentanți americani de rang înalt. „Vom vedea unde ne vor duce”, a declarat Trump reporterilor pe aeroportul din West Palm Beach, unde și-a petrecut weekendul. „Au mers, aș spune, perfect”, a adăugat el ulterior, adăugând că Iranul a inițiat discuțiile. „Aș spune că, dacă vor duce la bun sfârșit această situație, se va pune capăt acelei probleme, acelui conflict și cred că îl va pune capăt în mod foarte, foarte substanțial.” Trump a declarat că emisarii săi Steve Witkoff și Jared Kushner au fost implicați în discuții, dar a fost relativ vag cu privire la cine discută SUA în Iran, dincolo de a specifica că este vorba de un lider „respectat” care nu este liderul suprem Mojtaba Khamenei. „Își doresc foarte mult să încheie o înțelegere. Și noi am vrea să încheiem o înțelegere”, a spus Trump, adăugând că luni vor avea loc apeluri telefonice suplimentare, urmate de o întâlnire față în față „foarte, foarte curând”. „Avem o perioadă de cinci zile, vom vedea cum merge. Dacă merge bine, vom ajunge să rezolvăm problema. Altfel, vom continua să ne bombardăm inimioarele”, a spus Trump. El a spus că orice acord ar impune Iranului să nu obțină o bombă nucleară — „Nu vrem să vedem nicio bombă nucleară, nicio armă nucleară”, a spus el — dar și ca SUA să preia în posesie uraniul puternic îmbogățit al Iranului. „Praful nuclear. Îl vom dori. Și cred că îl vom obține. Am convenit asupra acestui lucru”, a spus el.

UPDATE. Trump: Mâine dimineață, ora Iranului, au planificat să detoneze centrala electrică principală din Iran, a cărei refacere costă 10 miliarde de dolari. Ne-au sunat, vor să facă o înțelegere și suntem pregătiți să facem o înțelegere. Ei au fost de acord să nu aibă arme nucleare

UPDATE. Președintele Trump: „Vom vedea încotro vor avansa discuțiile cu Iranul, am avut discuții puternice cu ei. Am ajuns la acorduri aproape pe toate punctele, dacă iranienii vor implementa aceste lucruri, se va încheia conflictul”.

Trump: „Avem contacte cu o persoană respectabilă din Iran. Nu cu liderul suprem”.

UPDATE. CNN: Mai multe țări au transmis mesaje în ultimele zile între Washington și Teheran, într-o încercare de a reduce tensiunile.

UPDATE.Trump pentru AP: Lucrurile merg foarte bine.

UPDATE. Bloomberg, citând un oficial israelian: Nu vedem un sfârșit iminent al războiului și plănuim să continuăm operațiunile, evitând să vizăm instalațiile energetice.

UPDATE. Donald Trump pentru Fox Business: Cele mai recente runde de discuții cu Iran au avut loc ieri seară, cu participarea lui Steve Witkoff și Jared Kushner

UPDATE. Radioul oficial israelian, citând o sursă: Președintele Trump a cerut Israelului să se abțină de la a ataca instalațiile energetice din Iran.

UPDATE. Dezvăluiri Axios:

Turcia, Egiptul și Pakistanul sunt țările care au transmis mesaje între SUA și Iran în ultimele două zile

Înalți oficiali din cele trei țări au purtat discuții separate cu trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, și cu ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi

„Medierea continuă și înregistrează progrese. Discuțiile vizează încetarea războiului și soluționarea tuturor problemelor rămase nerezolvate. Sperăm să primim răspunsuri în curând”, a declarat sursa.

UPDATE. Trump, declarații pentru Fox News: „Iranul vrea să facă o înțelegere – este posibil să se întâmple în următoarele 5 zile”.

UPDATE. Armata israeliană (IDF) afirmă că efectuează atacuri asupra unor ținte ale regimului iranian din centrul Teheranului, în urma anunțului făcut de Trump care spune că amână cu cinci zile atacurile asupra centralelor electrice din Iran.

UPDATE. Fiul șahului susține pe Trump: „Regimul din Iran trebuie să dispară”

Reza Pahlavi, fiul fostului șah iranian, și-a exprimat sprijinul pentru Donald Trump și a spus că „acest regim înțelege doar puterea”. Potrivit lui, trebuie distruse infrastructurile teroriste ale regimului, inclusiv conducerea și sistemele militare, și a adăugat că „atunci când Iranul va fi liber, lumea va avea parte de o pace durabilă”.

UPDATE. Surse pentru Reuters: Washington a informat Israelul desore discuțiile sale cu Teheranul.

UPDATE. Într-o convorbire telefonică cu Joe Kernen de la CNBC , luni dimineață, Trump a declarat că discuțiile cu autoritățile iraniene au fost foarte intense și că își menține speranța că se poate realiza ceva substanțial.

Președintele SUA a insistat, de asemenea, asupra aceluiași apel, conform căruia ceea ce se desfășoară în Iran „poate fi descris ca o schimbare de regim”, a relatat Kernen.

UPDATE. Ministrul de externe al Iranului afirmă că nu au avut loc discuții cu Washingtonul și îl acuză pe Trump că încearcă să câștige timp în contextul eforturilor de dezamorsare a tensiunilor din regiune.

UPDATE. Prețurile petrolului scad cu 13% ca urmare a anunțului făcut de Trump privind suspendarea atacurilor asupra centralelor electrice din Iran.

Președintele SUA, Donald Trump a anunțat, astăzi, pe rețelele de socializare că Statele Unite și Iranul au purtat „conversații foarte bune și productive cu privire la o rezolvare completă și totală a ostilităților noastre din Orientul Mijlociu” și că a instruit Pentagonul să amâne orice atacuri asupra centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene timp de cinci zile.

„Nu este clar cine s-a ocupat de relațiile diplomatice dintre Statele Unite și Iran, care, în ultimele zile, și-au adresat reciproc amenințări din ce în ce mai belicoase, amenințând cu o escaladare a conflictului”, susține NYTimes.

Mesajul transmis de președintele SUA este următorul:

„Am plăcerea să vă informez că Statele Unite ale Americii și Iranul au purtat, în ultimele două zile, discuții foarte constructive și fructuoase cu privire la o soluționare completă și definitivă a conflictului dintre noi din Orientul Mijlociu.

AVÂND ÎN VEDERE TONUL ȘI CARACTERUL ACESTOR DISCUȚII APROFUNDATE, DETALIATE ȘI CONSTRUCTIVE, CARE VOR CONTINUA PE PARCURSUL SĂPTĂMÂNII, AM DAT INSTRUCȚIUNI DEPARTAMENTULUI DE RĂZBOI SĂ AMÂNE TOATE ATACURILE MILITARE ÎMPOTRIVA CENTRALELOR ELECTRICE ȘI A INFRASTRUCTURII ENERGETICE IRANIENE PENTRU O PERIOADĂ DE CINCI ZILE, SUB REZERVA SUCCESULUI ÎNTÂLNIRILOR ȘI DISCUȚIILOR ÎN CURS.

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ ACESTEI CHESTIUNI!

PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP”